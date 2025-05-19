В Госдуме предложили снять ограничения с доплат пенсионерам

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Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил законопроект, отменяющий ограничение на количество иждивенцев для получения доплат к страховой пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, направленный в нижнюю палату парламента.
Инициатива предполагает внесение изменений в законы «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и «О страховых пенсиях».
Сейчас пенсионеры могут получать увеличение фиксированной выплаты только за трёх иждивенцев, например, несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников.
Нилов предлагает убрать это ограничение, чтобы поддержать многодетные семьи и других граждан, содержащих большее число иждивенцев.
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Сейчас пенсионеры могут получать увеличение фиксированной выплаты только за трёх иждивенцев, например, несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников.
Нилов предлагает убрать это ограничение, чтобы поддержать многодетные семьи и других граждан, содержащих большее число иждивенцев.
«(Законопроект) в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — подчёркивается в пояснительной записке.Читайте также:
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Мария Моисеева