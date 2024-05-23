Между Донбассом и Ростовской областью создадут пятикилометровую «особую зону»

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В Ростовской области на границе с ДНР и ЛНР будет установлена особая зона для защиты от проникновения террористов и их пособников, а также незаконного перемещения вооружения. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Он подписал соответствующий указ. Отмечается, что на этой территории будет установлен особый правовой режим. Нахождение и передвижение в этой зоне будет разрешено только при наличии удостоверяющих личность документов. Будет запрещено находится на территории без предварительного уведомления ФСБ РФ по области.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения. Кроме того, ограничения были введены в аэропорту Казани. Сообщается, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов, а также службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова