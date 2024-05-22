На борту российских самолетов появится Wi-Fi

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Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что беспроводные интернет-сети Wi-Fi появятся в российских самолетах с 2028 года. Об этом пишет ТАСС.
«Предоставление Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 года», – отметил он.
Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Отмечается, что в этом реестре рискуют появиться 133 000 человек. По словам замглавы министерства юстиции Андрея Логинова, это будет являться мерой дополнительного морального воздействия. Сообщается, что речь идет о тех, кто уже разыскивается, либо о тех, кто привлекается по «соответствующей статье КоАП за хроническую невыплату».
В МИД РФ ответили на сообщения США о запуске РФ аппарата с противоспутниковым оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова