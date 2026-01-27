На севере Москвы мужчина набросился с ножом на жену и ребёнка в подъезде дома

27 января 2026, 01:30

Фото: iStock/maradek

В Москве мужчина напал с ножом на свою жену и ребёнка в подъезде жилого дома. Об этом пишет РЕН ТВ, публикуя кадры происшествия в своем официальном Telegram-канале.





Инцидент произошёл вечером 26 января на Линейном проезде. По словам очевидца, криков не раздавалось, однако в разных местах лифта остались пятна крови. Видео с места атаки подтверждает, что пол на 13-ом этаже здания также забрызган красными каплями.





«Мужчина выскочил из лифта, убегал, потом забежал в подъездную дверь. Подозреваемый тоже был весь в крови», — объяснил собеседник РЕН ТВ.