На севере Москвы мужчина набросился с ножом на жену и ребёнка в подъезде дома
В Москве мужчина напал с ножом на свою жену и ребёнка в подъезде жилого дома. Об этом пишет РЕН ТВ, публикуя кадры происшествия в своем официальном Telegram-канале.
Инцидент произошёл вечером 26 января на Линейном проезде. По словам очевидца, криков не раздавалось, однако в разных местах лифта остались пятна крови. Видео с места атаки подтверждает, что пол на 13-ом этаже здания также забрызган красными каплями.
«Мужчина выскочил из лифта, убегал, потом забежал в подъездную дверь. Подозреваемый тоже был весь в крови», — объяснил собеседник РЕН ТВ.Женщину увезли на скорой в тяжелом состоянии, пострадавшего ребёнка госпитализировали прибывшие медики. Отца семьи задержали сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в результате мощного зимнего шторма «Папоротник, обрушившегося на США, погибли по меньшей мере 26 человек. Среди жертв непогоды оказались как молодые, так и пожилые люди.