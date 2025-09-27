Юрист Ноженко напомнила о товарах, которые россиянам нельзя покупать даже со скидкой

27 сентября 2025, 06:22

Фото: iStock/SeventyFour

Российское законодательство устанавливает запрет или ограничение продажу некоторых видов товаров. Их приобретение недопустимо даже со значительными скидками, иначе могут быть проблемы. Об этом сообщила агентству «Прайм» юрист Европейской юридической службы Екатерина Ноженко.





В перечень запрещенной к продаже продукции входят товары с признаками радиоактивного загрязнения, просроченные продукты, алкоголь без соответствующей лицензии и документов, а также безвозмездная или гуманитарная помощь, переданная социальным структурам.



Кроме того, под ограничения подпадают пищевые продукты без должной упаковки. Ноженко добавила, что в этом случае есть некоторые исключения, предусмотренные правилами.





«Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену», — посоветовала Ноженко.