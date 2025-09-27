Юрист Ноженко напомнила о товарах, которые россиянам нельзя покупать даже со скидкой
Российское законодательство устанавливает запрет или ограничение продажу некоторых видов товаров. Их приобретение недопустимо даже со значительными скидками, иначе могут быть проблемы. Об этом сообщила агентству «Прайм» юрист Европейской юридической службы Екатерина Ноженко.
В перечень запрещенной к продаже продукции входят товары с признаками радиоактивного загрязнения, просроченные продукты, алкоголь без соответствующей лицензии и документов, а также безвозмездная или гуманитарная помощь, переданная социальным структурам.
Кроме того, под ограничения подпадают пищевые продукты без должной упаковки. Ноженко добавила, что в этом случае есть некоторые исключения, предусмотренные правилами.
Эксперт также пояснила, что полностью запрещена торговля гусиными и утиными яйцами, а сырое молоко может реализовываться только при наличии маркировки о необходимости кипячения.
«Все вышеуказанные товары не следует покупать, даже если продавец установил привлекательную цену», — посоветовала Ноженко.Хотя продажа товаров с большими скидками для распродажи остатков или привлечения клиентов является законной практикой, потребителям следует сохранять бдительность при рассмотрении таких предложений.
Ранее врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова в беседе с «Радио 1» объяснила, как часто детям нужно проходить диспансеризацию. Это комплексное плановое обследование проводится с целью защитить здоровье ребенка на всех этапах его взросления.