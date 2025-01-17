В Госдуме предложили запретить продажу пиротехники лицам младше 18 лет

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил запретить продажу пиротехники лицам младше 18 лет, повысив минимальный возраст для их покупки с 16 лет на два года. Соответствующее предложение он уже направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.