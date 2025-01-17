В Госдуме предложили запретить продажу пиротехники лицам младше 18 лет

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил запретить продажу пиротехники лицам младше 18 лет, повысив минимальный возраст для их покупки с 16 лет на два года. Соответствующее предложение он уже направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.
«По всей стране наблюдаются трагические случаи, связанные с неосторожным использованием пиротехники подростками. Так, на Кубани школьнику оторвало два пальца в результате взрыва петарды, которую он пытался разжечь. За девять дней новогодних каникул в Подмосковье пострадали минимум 10 школьников из-за неосторожного обращения с петардами и фейерверками», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».В то же время в Госдуме отреагировали на другое предложение — о запрете вегетарианства в России. Как заявил глава думского комитета по здравоохранению Сергей Леонов, в идее отказа от мяса нет ничего плохого, если речь идет о взрослом человеке. В беседе с «Газетой.Ru» депутат подчеркнул, что такой выбор — это право каждого человека.
«Не вижу ничего плохого, если человек для себя решил, что не хочет есть мясо. Это его право, и проблем со здоровьем у таких людей не возникает, если они компенсируют белок животных растительными белками», — пояснил парламентарий.Читайте также:
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