Бывшая жена Тимура Иванова попросила снять арест с ее счетов ради детей

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Бывшая супруга экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, Светлана Захарова, подала ходатайство о снятии ареста со своих банковских счетов, замороженных в рамках уголовного дела о взятках.
Светлана указала, что на ее попечении находятся четверо детей, и отсутствие доступа к средствам ставит семью в тяжелое положение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года, однако развелись летом 2022 года. До расторжения брака они уже начали проживать раздельно.
После ареста экс-чиновника в апреле 2024 года под арест попали его активы, включая особняк в центре Москвы, земельные участки в Тверской области общей площадью около 14 гектаров, а загородный дом и баня.
Однако арестовали не только его имущество и счета — эта мера также коснулась близкого круга лиц Иванова. Адвокат Захаровой настаивает, что Светлана не является лицом, которое может нести ответственность за действия Иванова, учитывая отсутствие у них совместного хозяйства на протяжении значительного периода времени.
Ранее Мосгорсуд принял решение рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. Сам экс-замминистр обороны РФ отрицает вину в растрате миллиардов рублей.
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Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года, однако развелись летом 2022 года. До расторжения брака они уже начали проживать раздельно.
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После ареста экс-чиновника в апреле 2024 года под арест попали его активы, включая особняк в центре Москвы, земельные участки в Тверской области общей площадью около 14 гектаров, а загородный дом и баня.
Однако арестовали не только его имущество и счета — эта мера также коснулась близкого круга лиц Иванова. Адвокат Захаровой настаивает, что Светлана не является лицом, которое может нести ответственность за действия Иванова, учитывая отсутствие у них совместного хозяйства на протяжении значительного периода времени.
Ранее Мосгорсуд принял решение рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. Сам экс-замминистр обороны РФ отрицает вину в растрате миллиардов рублей.
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Мария Моисеева