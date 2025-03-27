Бывшая жена Тимура Иванова попросила снять арест с ее счетов ради детей

«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал

DailyMail: В ФРГ сталкер из Болгарии утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал