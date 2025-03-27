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Бывшая жена Тимура Иванова попросила снять арест с ее счетов ради детей

Экс-жена Иванова запросила снять арест со счетов для содержания четверых детей
Фото: iStock/Nansan Houn

Фото: iStock/Nansan Houn

Бывшая супруга экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, Светлана Захарова, подала ходатайство о снятии ареста со своих банковских счетов, замороженных в рамках уголовного дела о взятках.
Светлана указала, что на ее попечении находятся четверо детей, и отсутствие доступа к средствам ставит семью в тяжелое положение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года, однако развелись летом 2022 года. До расторжения брака они уже начали проживать раздельно.

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После ареста экс-чиновника в апреле 2024 года под арест попали его активы, включая особняк в центре Москвы, земельные участки в Тверской области общей площадью около 14 гектаров, а загородный дом и баня.

Однако арестовали не только его имущество и счета — эта мера также коснулась близкого круга лиц Иванова. Адвокат Захаровой настаивает, что Светлана не является лицом, которое может нести ответственность за действия Иванова, учитывая отсутствие у них совместного хозяйства на протяжении значительного периода времени.

Ранее Мосгорсуд принял решение рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. Сам экс-замминистр обороны РФ отрицает вину в растрате миллиардов рублей.

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Погибший в страшном ДТП в Челябинске водитель на днях вернулся с СВО
27 марта 2025, 03:25

Фото: iStock/Anton Novikov

В Челябинске 26 марта произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Sirocco. Выяснилось, что погибший водитель был участником спецоперации на Украине, который недавно вернулся домой.
35-летний боец, вернувшийся из зоны СВО, погиб на месте после столкновения с металлической опорой на улице Блюхера. Погибший был 1990 года рождения, передает «Ura.ru» слова своего источника.

Пассажир авто был госпитализирован с переломом руки, пережив аварию.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением на высокой скорости. Смерть наступила от травм из-за мощи удара — машина влетела в столб на скорости примерно 100 километров в час.

Очевидцы заявили, что автомобиль проехал на красный свет, едва не сбив пешехода на переходе. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

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Во Владивостоке задержали виновных в поджоге на стоянке, где сгорели 22 машины

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Во Владивостоке задержали виновных в поджоге на стоянке, где сгорели 22 машины
27 марта 2025, 02:14

Фото: iStock/GummyBone

Во Владивостоке задержали мужчин, подозреваемых в поджоге 22 автомобилей на стоянке в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ночью 24 марта сообщалось, что кто-то, пробравшись на территорию стоянки, облил один из транспортов горючей жидкостью. Момент преступления попал на видео.

Сильный огонь быстро охватил соседние автомобили, что привело к крупному возгоранию. Позже очевидцы снимали на камеру мощное пламя и ужасались происходящему.



По данным следствия, двое исполнителей (39 и 49 лет) по заказу 47-летнего мужчины облили одну машину бензином из 5-литровой канистры. Они подожгли перчатку и бросили её в транспортное средство, спровоцировав массовое возгорание.

«Все граждане ранее судимые», — указали в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Все трое признались в совершении преступления. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Расследование ведётся при участии сотрудников ФСБ и Росгвардии.

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«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал
DailyMail: В ФРГ сталкер из Болгарии утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал
27 марта 2025, 01:40

Фото: iStock/aja84

Ревнивый «бойфренд» из Болгарии загнал свою бывшую девушку в кусты, таща ее за волосы, после чего под угрозами смерти изнасиловал ее. На протяжении издевательств с избиениями насильник требовал жертву поклясться на Коране, что она не изменяла. Преступление случилось в Германии, пишет DailyMail 26 марта 2025 года.
24-летний Илия К., которого ранее приговорили к 10 месяцам условно за избиение той же девушки бейсбольной битой, продолжал преследовать свою 19-летнюю бывшую после их расставания в 2023 году. Он отправлял ей сообщения и отслеживал ее действия.

По данным немецких прокуроров, 25 июня прошлого года парень заманил жертву в парк в районе Нордвестштадт во Франкфурте. Там он избил её, угрожая забить насмерть и снять все зверство на видео, включая изнасилование.

Уточняется, что бывшая насильника отказалась клясться на Коране. Она твердила ему, что находится «в состоянии менструации», поэтому не имеет право сейчас касаться священной книги.

Во время первого слушания насильник поразил зал тем, что попросил дать ему право подойти к матери. Он хотел обняться и поцеловаться с ней перед тем, как его уведут. Просьба была отклонена.

Вердикт по делу еще не объявлен, дальнейшее рассмотрение назначено на 31 марта.

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#религия
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Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль
Бронемашину пропавших в Литве военных США нашли под водой без экипажа
27 марта 2025, 00:49

Фото: iStock/antony84

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules, на которой находились четверо пропавших американских военных, обнаружили затопленной на литовском полигоне. Об этом сообщило командование армии США в Европе, пишет РИА Новости.
«Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве», — сообщило американское командование.
Машину нашли в водоёме после масштабной операции с участием американских и литовских специалистов. Отмечается, что поиски солдат продолжаются. Их судьба остается неизвестной, как и обстоятельства, которые привели к погружению транспорта на дно водоема.

Ранее один из порталов литовского радио и телевидения со ссылкой на источники заявил о возможной гибели военных, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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В Подмосковье совершено нападение на офицера Минобороны
26 марта 2025, 20:50

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В среду утром было совершено нападение на офицера Минобороны в подмосковном городе Железнодорожный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что киллер поджидал военного около подъезда. Как только офицер вышел, по нему сразу же открыли огонь из пистолета Макарова с глушителем.

Предварительно сообщается, что сотрудник Минобороны получил ранение, но его водитель открыл ответный огонь и смог спугнуть стрелка.

Позже тело киллера было обнаружено в лесополосе в Балашихе. В настоящее время неизвестно, покончил ли он с собой или его убили за провал операции.

Правоохранительные органы проводят расследование.

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