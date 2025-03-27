Россиянам сообщили о переходе на двухэтапную индексацию пенсий

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С 2026 года в России введут двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Информацию передает РИА Новости.
«С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин.В 2024 году страховые выплаты уже проиндексированы на 7,3%, но из-за инфляции в 9,5% в феврале провели дополнительную доплату для 39,3 млн пенсионеров. Отдельно с 1 апреля на 14,5% повысят социальные пенсии для граждан без достаточного стажа, инвалидов и потерявших кормильца.
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По данным Минтруда, социальные пенсии получают около 3,5 млн россиян, включая ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадных городов и пострадавших от техногенных катастроф. Еще 700 тысяч человек получают государственное пенсионное обеспечение.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.
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