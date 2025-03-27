Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам сообщили о переходе на двухэтапную индексацию пенсий

Россиянам сообщили о переходе на двухэтапную индексацию пенсий

Мишустин: в РФ с 2026 года перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий
Фото: iStock/Inside Creative House

Фото: iStock/Inside Creative House

С 2026 года в России введут двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Информацию передает РИА Новости.
«С 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин.
В 2024 году страховые выплаты уже проиндексированы на 7,3%, но из-за инфляции в 9,5% в феврале провели дополнительную доплату для 39,3 млн пенсионеров. Отдельно с 1 апреля на 14,5% повысят социальные пенсии для граждан без достаточного стажа, инвалидов и потерявших кормильца.

В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
По данным Минтруда, социальные пенсии получают около 3,5 млн россиян, включая ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадных городов и пострадавших от техногенных катастроф. Еще 700 тысяч человек получают государственное пенсионное обеспечение.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.

Читайте также:

«Не стыдно, она там красивая»: Павел Деревянко отреагировал на слив секс-видео и пояснил, пойдет ли в полицию

МЧС: Четыре человека погибли из-за пожара в Иркутской области

«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал
#пенсии
#выплаты
#михаил мишустин
#информация
#министр
В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на опьянение
27 марта 2025, 05:35

Фото: iStock/ronstik

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Документ с детальной информацией опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, информацию из него цитирует РИА Новости.
Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.

Согласно новым требованиям, биологические образцы будут храниться в течение недели для возможного дополнительного анализа.

Документ уточняет порядок получения добровольного согласия на освидетельствование и основания для отказа от процедуры. В проекте документа также указывается пересмотр перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ для химико-токсикологических исследований.

Ранее, 16 февраля, стало известно, что Минздрав России планировал реформировать эти нормы, чтобы повысить точность диагностики опьянения при оказании экстренной помощи.

Читайте также:

«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал

Во Владивостоке задержали виновных в поджоге на стоянке, где сгорели 22 машины

«Ангельская красота»: новые кадры беременной невестки растрогали певицу Валерию
#минздрав
#дтп
#изменения
#проверки
#правила
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с домовыми чатами
МВД: мошенники размещают фейковые объявления в домовых и районных чатах
27 марта 2025, 04:42

Фото: iStock/Pla2na

Мошенники, действующие в домовых и районных чатах, используют новую схему обмана: они предлагают бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель, присылая ложные «доказательства» своей честности.
«Заинтересованные граждане получают подтверждающие фото или видео, чтобы укрепить доверие. Накануне встречи фальшивый «сосед» извиняется и утверждает, что технику может отправить только с курьером. Для оформления доставки он предлагает перейти по ссылке», — сообщили РИА Новости детали аферы в МВД.
Переход по таким ссылкам приводит к заражению телефона шпионским ПО. Это, в свою очередь, позволяет аферистам похищать персональные данные и получать доступ к банковским счетам.

Стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства
Стало известно, чем опасны бесплатные Wi-Fi и зарядные устройства
Ведомство призвало граждан быть осторожными при взаимодействии с незнакомцами в чатах и не переходить по подозрительным ссылкам.

Аферисты пользуются множеством различных уловок. На них может попасться любой: например, комик Андрей Бебуришвили признавался, что стал жертвой хитроумных мошенников, которые выманили у него больше 5 миллионов рублей.

Также 26 марта стало известно, что мошенники взломали аккаунт Павла Деревянко. Звезда отреагировал на новость довольно спокойно, хотя его любимой было очень неприятно — хакеры получили доступ к интимному видео, которое слили в Сеть.

Читайте также:

Новый посол РФ в США займется упрощением поездок россиян по Америке

«Посыпались зубы»: Гостья шоу «Большие девочки» поделилась трудностями борьбы с анорексией при весе 29 кг

Макрон оценил шансы снятия санкций с России
#мвд
#мошенники
#мебель
#переход
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент РФ поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Путин указал на вклад Росгвардии в решение задач по защите правопорядка
27 марта 2025, 01:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников Росгвардии с Днём войск национальной гвардии. Он особо отметил тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Полную запись поздравления президента можно посмотреть на официальном сайте Кремля.
В своём обращении Путин подчеркнул ключевую роль ведомства в защите правопорядка, борьбе с преступностью и терроризмом.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником, Днем войск Национальной гвардии, военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов, с честью служивших во славу Отечества», — сказал президент РФ в видеообращении.
Путин напомнил, что традиции Росгвардии уходят корнями в историю Российской империи, укреплялись в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Сегодня эти принципы сохраняются в работе по обеспечению безопасности граждан.

25 марта сообщалось, что Путин присвоил звания народных артистов РФ актёрам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.

Читайте также:

Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль

Волочкова высказалась о бедной семье жениха дочери: «Бедный у Ариши муж, богатый, да пофигу, если любит»

В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
#владимир путин
#президент
#традиции
#рф
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве выяснили личность гаишника, который отказался от взятки в сотни тысяч рублей
SHOT: Отказавшимся от взятки в 665 тысяч рублей сотрудником ГАИ оказался Кобозев
26 марта 2025, 23:33

Фото: iStock/z1b

Выяснилась личность самого честного сотрудника ГИБДД, который отказался от огромной взятки в Москве. Им оказался 41-летний полковник ГИБДД Сергей Кобозев, командир 2-го спецбатальона, передает Telegram-канал SHOT.
Он отказался от взятки в 665 тысяч рублей, предложенной московским бизнесменом. Указывается, что эта сумма в пять раз превышает среднюю зарплату сотрудника полиции.

«Кобозев (ранее) во многих интервью высказывался, что перед законом и на дороге все равны: если нет документов — никаких спецсигналов, не работаешь в силовых структурах — никаких номерных рамок вроде ФСБ, резких маневров и подрезаний. Вот и накануне он подтвердил свои слова делом», — пишет про мужчину SHOT.
Бизнесмен, занимающийся арендой элитного транспорта и охранными услугами, пытался избежать ответственности за незаконно установленную синюю мигалку на своём микроавтобусе.

На Новолучанской улице инспекторы ДПС остановили автомобиль, после чего владелец предложил Кобозеву крупную сумму. Полковник, возглавляющий спецбатальон с 2017 года (став «самым молодым комбатом» в 33 года), отверг попытку подкупа.

Читайте также:

Путин предложил Денису Паслеру стать губернатором Свердловской области

«Я воспользовалась мальчишкой»: звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что заплатила Мондезиру за зачатие

В Министерстве просвещения РФ создали памятку по противодействию травле в школах
#гибдд
#автомобиль
#бизнесмен
#telegram
#фсб
#деньги
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Министерстве просвещения РФ создали памятку по противодействию травле в школах
26 марта 2025, 23:11

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Министерство просвещения РФ подготовило памятку по противодействию физическому и психологическому насилию, травле и унижениям в школах, техникумах и колледжах. Это пособие ориентировано как на учащихся, так и на педагогов и родителей.
В ближайшее время разработанные материалы будут направлены во все регионы страны, сообщает пресс-служба ведомства. На местах будут организованы образовательные, просветительские и консультационные мероприятия по этому вопросу. В памятке указаны не только способы так называемого «буллинга», но и меры дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности, к которым могут привлечь нарушителей, в том числе несовершеннолетних.

«Новая памятка поможет не только оперативно реагировать на уже произошедшие случаи, но и предотвращать их, опираясь на правовые инструменты, проводить разъяснительную работу»,— приводит пресс-служба слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Читайте также:

Психиатр раскрыл, как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину

«Страх и издевательство»: Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой буллинга и как этому противостоять

В Госдуме готовят законопроект о борьбе с буллингом в школе
#страны
#мероприятия
#меры
#регионы
#рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате