В Госдуме призвали убрать вредные продукты из школьных буфетов

21 мая 2026, 15:50

В российских школах необходимо ввести уроки ЗОЖ, чтобы научить детей правильным привычкам в питании. Так считает депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.





Он признался, что видел, как школьники едят картошку фри, блины и булочки, а его сын, обсуждая школьный буфет, говорит только о сладостях. В этой связи депутат отметил, что подростки с самого детства привыкают к нездоровой еде, напомнив о том, что за последние 10 лет число детей с избыточным весом выросло на треть.





«Следует с 1 сентября 2027 года ввести обязательный урок "Здоровый образ жизни" для 1–11 классов с оценками. На нем дети будут изучать основы питания, влияние вредных привычек, психологическое здоровье и отношения с окружающими. Вести урок должны подготовленные специалисты», — заявил Панеш в разговоре с Life.ru.