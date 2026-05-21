В Госдуме призвали убрать вредные продукты из школьных буфетов
В российских школах необходимо ввести уроки ЗОЖ, чтобы научить детей правильным привычкам в питании. Так считает депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Он признался, что видел, как школьники едят картошку фри, блины и булочки, а его сын, обсуждая школьный буфет, говорит только о сладостях. В этой связи депутат отметил, что подростки с самого детства привыкают к нездоровой еде, напомнив о том, что за последние 10 лет число детей с избыточным весом выросло на треть.
«Следует с 1 сентября 2027 года ввести обязательный урок "Здоровый образ жизни" для 1–11 классов с оценками. На нем дети будут изучать основы питания, влияние вредных привычек, психологическое здоровье и отношения с окружающими. Вести урок должны подготовленные специалисты», — заявил Панеш в разговоре с Life.ru.
Он призвал утвердить единый федеральный перечень разрешённых продуктов для школьных буфетов. Там не должно быть чипсов, сладкой газировки и батончиков с пальмовым маслом. Все это стоит заменить на йогурты без сахара, фруктовые нарезки, орехи, сухофрукты, цельнозерновые хлебцы, воду и соки без сахара. При этом депутат считает, что сладости не стоит полностью исключать, разрешить можно зефир, пастилу, горький шоколад.
Панеш также видит необходимость в ежеквартальном мониторинге школьного питания с участием родительских комитетов. Родители должны иметь право проверять ассортимент буфета и влиять на него, заключил парламентарий.