В Госдуме прокомментировали попадание русской классики в перечень запрещенных книг

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Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале прокомментировал сведения о попадании произведений русской классики в перечень книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ*.
«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, – по нашим законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает», – заявил парламентарий.Он обратил внимание, что участием всех регуляторов состоялись встречи, в ходе которых обсуждались «черные списки». Результатом стала выработка общего алгоритма действий.
Ранее в Госдуме предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Алина Юрчак