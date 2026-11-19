На Камчатке проводят проверку после случаев острой кишечной инфекции у школьников
На Камчатке в одном из учебных заведений у школьников выявили острую кишечную инфекцию. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ТАСС.
Уточняется, что случаи острой кишечной инфекции зафиксировали среди несовершеннолетних, которые посещают школу №3. Учебный процесс временно приостановили, в образовательном учреждении ввели карантин.
Прокуратура Петропавловска-Камчатского взяла на контроль санитарно-эпидемиологическое расследование, которое проводит региональное управление Роспотребнадзора. В настоящий момент специалисты устанавливают источник инфекции и пути её передачи.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Турции россиянин спас кота, которому местные жители подсунули ядовитую рыбу-фугу. Подробности читайте в нашем материале.
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