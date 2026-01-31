Пропавших под Красноярском Усольцевых могут признать погибшими в марте 2026 года
Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края осенью, могут признать погибшей в марте 2026 года. Об этом ТАСС сообщила адвокат и бывший следователь Сталина Гуревич.
Она пояснила, что по общему правилу человека признают умершим через пять лет безвестного отсутствия. Однако срок может быть сокращён до шести месяцев, если исчезновение произошло при обстоятельствах, реально угрожавших жизни пропавшего. Например, в случае теракта, крупной аварии или схода лавины. В то же время необходимо установить факт подобного события.
Напомним, что семья Усольцевых исчезла 28 сентября 2025 года. Супруги Ирина и Сергей отправились с пятилетней дочерью в поход в урочище Буратинка в Партизанском районе. По одной из версий, они могли заблудиться в районе Кутурчинского Белогорья.
Масштабная поисковая операция с участием свыше полутора тысяч человек из различных регионов страны завершила свою активную фазу 12 октября. Со вчерашнего дня поиски Усольцевых возобновились. Они проводятся по поручению следователя в рамках расследования уголовного дела.