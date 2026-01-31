Пропавших под Красноярском Усольцевых могут признать погибшими в марте 2026 года

31 января 2026, 03:23

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге Красноярского края осенью, могут признать погибшей в марте 2026 года. Об этом ТАСС сообщила адвокат и бывший следователь Сталина Гуревич.





Она пояснила, что по общему правилу человека признают умершим через пять лет безвестного отсутствия. Однако срок может быть сокращён до шести месяцев, если исчезновение произошло при обстоятельствах, реально угрожавших жизни пропавшего. Например, в случае теракта, крупной аварии или схода лавины. В то же время необходимо установить факт подобного события.



