Трамп потребовал миллиардный взнос за постоянное членство в «совете мира» по Газе

18 января 2026, 03:34

Bloomberg: Трамп ждет от стран плату свыше $1 млрд за членство в совете мира по Газе

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает странам заплатить более одного миллиарда долларов за получение постоянного места в так называемом «совете мира» по Газе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава совета.





Согласно документу, обычный срок участия государства будет ограничен тремя годами.





«Трехлетний срок не будет распространяться на государства-члены, которые в течение первого года после вступления в силу этого устава выделят совету более $1 млрд», — говорится в материале.