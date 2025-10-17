В Windows нашли почти двести уязвимостей
Microsoft нашла и устранила в ОС Windows более 172 уязвимостей
Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление для операционных систем Windows, устранившее в общей сложности 172 уязвимости. Об этом пишет издание Bleeping Computer.
Выпущенный в середине октября патч имеет особо значение, поскольку Windows 10 недавно официально достигла конца срока поддержки. Microsoft больше не будет бесплатно выпускать обновления безопасности для этой ОС.
Исправления затронули различные категории уязвимостей: 80 связаны с повышением привилегий, 31 — с выполнением удаленного кода, 28 — с раскрытием информации, а еще 11 представляют собой обход средств безопасности.
Ушел из жизни ведущий гитарист рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли
Отмечается, что восемь недостатков защиты имели критический статус, еще шесть являлись уязвимостями нулевого дня. Последние опасны тем, что производитель ПО не выявил их на стадии тестирования угроз безопасности.
Согласно материалу, что в список не вошли бреши в защите, которые корпорация Microsoft устранила в начале октября. Таким образом, общее количество замеченных в этом месяце уязвимостей — более 172 штук.