В Windows нашли почти двести уязвимостей

17 октября 2025, 02:13

Microsoft нашла и устранила в ОС Windows более 172 уязвимостей

Фото: iStock/Sergey Shulgin

Корпорация Microsoft выпустила масштабное обновление для операционных систем Windows, устранившее в общей сложности 172 уязвимости. Об этом пишет издание Bleeping Computer.





Выпущенный в середине октября патч имеет особо значение, поскольку Windows 10 недавно официально достигла конца срока поддержки. Microsoft больше не будет бесплатно выпускать обновления безопасности для этой ОС.



Исправления затронули различные категории уязвимостей: 80 связаны с повышением привилегий, 31 — с выполнением удаленного кода, 28 — с раскрытием информации, а еще 11 представляют собой обход средств безопасности.



