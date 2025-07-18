В Госдуме заявили, что WhatsApp* пора готовиться к уходу из России
WhatsApp* призвали готовиться к уходу из России
Американскому бесплатному сервису обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP WhatsApp* нужно готовиться к уходу с российского рынка. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Горелкин заявил, что, исходя из статистики, WhatsApp* ежедневно используют 68% граждан России, а на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%.
«WhatsApp* пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta**, с очень большой долей вероятности попадёт в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство РФ разрабатывает по поручению президента», — написал депутат в своём Telegram-канале.Политик подчеркнул, что претендентом на долю WhatsApp* станет национальный мессенджер, который реализует многие уникальные функции.
Ранее в Госдуме высказались о штрафах за использование VPN.
Деятельность Meta** запрещена в России как экстремистская.
WhatsApp* принадлежит Meta**, запрещённой в РФ.