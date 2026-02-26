В Госдуме заявили, что россияне привыкли к нулям на купюрах

26 февраля 2026, 12:16

Депутат Кирьянов: деноминация приведёт к росту цен и раздражению граждан

Фото: Istock/anilbolukbas

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов выступил против проведения деноминации рубля.





В беседе с «Газетой.Ru» Кирьянов заявил, что подобная реформа не принесёт пользы, но приведёт к удорожанию продукции и недовольству граждан. По словам депутата, сейчас нет никакого смысла в деноминации или иных способах переформатирования купюр.

«Сегодня у нас всё-таки цены понятные и привычные, и уменьшение каким-то образом количества нулей на купюрах приведёт, может быть, только к удорожанию продукции за счёт округления в большую сторону, но никакого удобства для людей такая реформа не создаёт, поэтому я, конечно, против любых новаций в этой сфере», — пояснил он.