В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил главу Минпромторга России Дениса Мантурова расширить программу льготного автокредитования, включив в неё марки, рекомендованные для приобретения чиновниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо организации.