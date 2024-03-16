В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

Фото: iStock/ Harry Wedzinga
Ракетную опасность объявили в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщило в Telegram-канале Главное управление МЧС по региону.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 16 марта уже сообщалось о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, а затем на всей территории региона. Прошлый сигнал тревоги длился на протяжении почти 2,5 ч. Когда его его отменили, глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе. Беспилотник врезался в движущуюся машину в селе Глотово Грайворонского округа. В результате взрыва автомобиль загорелся, и находившиеся в нем пять человек пострадали.
Режим был введен еще в Воронежской области. Там о каких-либо происшествиях не сообщалось.
Читайте также:
Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
Ещё 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях
Ювелина Бернст