В Грозном Бастрыкин провёл совещание по авиакатастрофе под Актау

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провёл в Грозном совещание по поводу расследования крушения лайнера AZAL под Актау, передал СК.
Уголовное дело о катастрофе по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) передали для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России.
Представители Следственного комитета обратили внимание, что на фоне расследования уголовного дела принимаются все нужные меры для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося и причин авиакатастрофы.
Ранее сообщалось, что по инициативе российской стороны состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines.
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«Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий», — подчеркнули в СК.
Представители Следственного комитета обратили внимание, что на фоне расследования уголовного дела принимаются все нужные меры для того, чтобы установить все обстоятельства случившегося и причин авиакатастрофы.
Ранее сообщалось, что по инициативе российской стороны состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили крушение самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines.
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Ольга Енгалычева