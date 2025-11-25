В Хакасии проведут народное голосование о памятнике Сталину
В Хакасии состоится народное голосование по вопросу установки памятника советскому лидеру Иосифу Сталину в Абакане. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в регионе уже есть успешный опыт подобных опросов: например, местному аэропорту присвоили имя Героя Советского Союза Василия Тихонова.
Коновалов подчеркнул, что установку памятника Сталину поддерживает большинство жителей республики.
