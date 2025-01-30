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Паранормальные способности, пирсинг и выбритый висок: Почему внучка Сталина продавала пиво и какие тайны вождя народов она хранит?

Фото: iStock/bruev

Фото: iStock/bruev

С каждым годом в России наблюдается растущий интерес к фигуре Иосифа Сталина. Согласно различным исследованиям, всё больше людей выражают одобрение в адрес генсека, что находит отражение в возведении памятников, создании икон и проведении митингов в его честь. Не менее любопытна судьба его потомков. Сталин оставил после себя троих сыновей — Якова, Василия и приемного Артема, а также дочь Светлану.
Каждый из них прожил свою уникальную жизнь, но, пожалуй, наибольшее внимание привлекает дочь Светланы Аллилуевой — Ольга. В течение нескольких лет она превратилась в фигуру, вызывающую недоумение и отторжение. Поменяв имя на Крис Эванс, Ольга столкнулась с чередой взлетов и падений в личной жизни.

Сегодня её образ жизни и внешний вид вызывают лишь шок и недоумение в социальных сетях. Многие россияне уже окрестили Эванс позором семьи Сталина, утверждая, что её стиль и поведение не приведут ни к чему хорошему. Таким образом, наследие вождя народов продолжает вызывать споры и обсуждения, но не в том ключе, который, возможно, ожидали его потомки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Русская американка

Три года назад дочери Светланы Аллилуевой, Ольге, исполнилось 50 лет, но даже самые строгие наблюдатели не дали бы ей больше 40 — всё благодаря её внешнему виду. Образ «русской американки» поражает воображение: длинные крашеные волосы бордового цвета, пирсинг под нижней губой и выбритый висок стали неотъемлемыми атрибутами успешной и счастливой жизни женщины в США.

Ольга Эванс (Фото: соцсети)

Ольга активно использует свой внешний вид, чтобы привлечь внимание в местных маргинальных кругах. Воспитываясь в Штатах, Эванс быстро поняла: чем более экстравагантным будет твой стиль, тем выше шансы стать частью этой среды. Всё её тело украшено татуировками, а цвет волос она меняет чуть ли не каждый месяц.

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Забыла русский

Ольга общается исключительно на английском языке: даже в день своего юбилея не нашлось причин, чтобы заставить Эванс вспомнить хотя бы одно слово на русском.

«Вау, жизнь течет так быстро, что у меня такое чувство, как будто меня ограбили», — отмечала она в соцсетях, используя исключительно «американский английский».

Ольга не любит обсуждать прошлое и семейные секреты ни на русском, ни на английском. Тайны, связанные с её известным дедушкой и матерью, стали для неё настоящим табу. Более того, как она сама подчеркивала в прошлом, у неё практически нет связей с Россией.

Всё по правилам новой родины

Глядя на жизнь Ольги Эванс, трудно поверить, что она — наследница самого вождя народа, главы огромной державы, занимавшей одну шестую часть суши. За свои пятьдесят с небольшим лет она пережила несколько браков и интрижек, но так и не стала матерью. Её эксцентричный стиль жизни шокирует даже искушённых россиян, но обо всём по порядку.

Фото: iStock/snotra

В 1966 году Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина, переехала в США и вышла замуж за архитектора Уильяма Питерса. Этот брак стал пятым для наследницы Джугашвили, и именно в нём она родила дочку Ольгу. Светлана с самого начала решила воспитывать свою дочь как настоящую американку: праздники, гимн, стойка смирно — всё по правилам новой родины.

Среди детских увлечений Ольги был популярный ситком «Трое — это компания», который стал её любимым сериалом. Внучка вождя народов приняла решение изменить имя на Крис Эванс и навсегда оставить позади своё прошлое.

Застой в личной жизни

В детстве Ольга переехала в Великобританию из-за проблем матери. Там она поступила в Кембридж, надеясь на карьерные возможности, но вскоре вернулась в США. Несмотря на стремление к «американской мечте», её преследовали финансовые трудности.

В 16 лет Крис вышла замуж за друга Эванса, но брак продлился менее двух лет и не принес счастья. После развода она не смогла построить стабильные отношения, в её личной жизни наступил застой, несмотря на несколько неудачных попыток завести новые связи.

Работала тату-мастером, продавала пиво на панк-фестивалях, помогала стричь собак

Оставшись одна после развода, Крис Эванс быстро осознала, что может полагаться только на себя. Она сосредоточилась на поиске способов заработка, но её незаконченное высшее образование не способствовало получению высокооплачиваемых должностей.

В разное время Крис пробовала себя в разных профессиях: работала тату-мастером, продавала пиво на панк-фестивалях, помогала стричь собак и даже торговала упаковками от чипсов. Однако ни одна из этих попыток не приблизила её к финансовому благополучию.

Поняв, что найти подходящую работу становится всё сложнее, Эванс устроилась в небольшую лавочку рядом с домом, где могла свободно заниматься продажей антиквариата и недорогих мелочей.

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Съемное жилье

Крис Эванс несколько раз меняла место жительства, владея с 1994 по 2003 год скромным домиком в Висконсине, который купила на аукционе и продала за 75 тысяч долларов.

Несмотря на это, финансовые трудности не покидали её: ей приходилось просить помощи у подруг, чтобы купить даже еду для собаки.

В течение следующих десяти лет Крис жила на съемных квартирах, испытывая обиды на свою мать, которая закончила жизнь в доме престарелых, растратя наследство. Конфликты между ними становились всё более острыми, и даже похороны матери не привели к примирению — Крис не пришла на прощание.

Паранормальные способности

По словам самой женщины, утрата матери не помешала ей передавать послания в потусторонний мир – несколько лет назад Крис Эванс обнаружила у себя паранормальные способности. Однако подтвердить их она так и не смогла.

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#волосы
Пригожин ответил бывшему мужу Валерии, который обвинял ее в неверности
Пригожин ответил бывшему мужу Валерии Ярошевскому: «Сделал и сделал»
30 января 2025, 11:34

Иосиф Пригожин (справа) (Фото: соцсети)

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова бывшего мужа певицы Валерии Леонида Ярошевского о том, что она встречалась с продюсером Александром Шульгиным, когда еще была в браке с самим Ярошевским. Слова Пригожина передает 360.ru.
«Знаете, жизнь через год уже становится другой, а тут прошло столько лет... Я вообще не понимаю, зачем это надо было делать. Ну, хотелось ему историю своей любви рассказать... Ну сделал и сделал. Никакой реакции не будет. У нас альбом выходит, сингл, есть чем заниматься вместо того, чтобы комментировать страдания Ярошевского», — сказал Пригожин.
Откровения Ярошевского описаны в его книге «Валерия: «паровоз из Аткарска». В ней он утверждал, что Валерия говорила, что Шульгин ей неприятен, однако, со слов Ярошевского, проводила с ним время и даже уезжала на ночь, вернувшись лишь под утро.

Ранее стало известно, какие секреты Валерии раскрыл экс-супруг певицы.

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«Избитая жена — удобная репутация»: бывший муж Валерии раскрыл секреты певицы
30 января 2025, 11:05

Певица Валерия (Фото: соцсети)

Первый муж певицы Валерии Леонид Ярошевский, музыкант и композитор, в своей книге «Валерия: „Паровоз“ из Аткарска» рассказал об отношениях с популярной исполнительницей.
Почему Ярошевский считает, что история Валерии о домашнем насилии на самом деле фейковая и какие еще тайны он раскрыл в своей книге, расскажет редакция «Радио 1».

Книга Леонида Ярошевского


Леонид Ярошевский встретил Валерию Перфилову (имя при рождении — Алла) в 1985 году на одном из музыкальных конкурсов в Саратове. В то время он искал вокалистку в джаз-рок-квартет. Певице было всего 17 лет, а мужчине — 25.

Валерия настолько приглянулась Леониду, что он решил взять ее с собой на гастроли. Там молодые люди влюбились, а через несколько лет поженились. Позднее супруги поехали покорять Москву, устроились в престижный бар «Таганка-блюз». В тот период Перфилова познакомилась с продюсером Александром Шульгиным, который в дальнейшем стал ее вторым мужем.

«Шульгин такой толстый, неприятный, представляешь его рыхлое тело? Я видела его на пляже», — процитировал Ярошевский бывшую жену.

Однако когда Шульгин позвал исполнительницу в Германию для записи в студии, она согласилась. С того момента поведение Валерии, по словам Ярошевского, изменилось: однажды вечером она уехала к Шульгину, а вернулась уже утром. Мужу сказала, что нужны было отсмотреть какое-то видео. По словам музыканта, в тот момент его жизнь потеряла смысл.

Примечательно, что знаменитая певица никак не отреагировала на откровения бывшего мужа.

Как «родилась» Валерия


Алла Юрьевна Перфилова родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарск Саратовской области. В детстве была комсомолкой, окончила музыкальную школу, где работали ее родители.

Карьера певицы началась в 1985 году, когда Перфилова в составе хора выступала на музыкальном конкурсе, где ее заметил будущий первый муж Леонид Ярошевский. В том же году она начала петь в его квартете, а затем поступила в институт имени Гнесиных на эстрадное отделение заочно.

Во время работы в Москве начинающей звезде предложили стать участницей поп-группы «Комбинация», но девушка отказалась. В 1987 года исполнительница прошла в финал конкурса эстрадной песни «Юрмала».

Певица Валерия (Фото: кадр из клипа «Самолет»)

В 1991 году Перфилова познакомилась с Шульгиным и взяла псевдоним Валерия.

«Это было продиктовано ситуацией, когда мы выпускали первый альбом на английском языке, и все иностранцы недоумевали — что это у русской девочки такое странное имя. „Алла“ они писали с „h“ на конце. Как Аллах. Мало кто знал, что это греческое имя... Возникла необходимость поменять имя. Какое придумать? Должно быть звонкое, хлесткое имя, чтобы твердые согласные были... Первое, что пришло в голову, — имя, которым меня мама раньше назвала. Я целую неделю его носила гордо — я была Валерией при рождении. Потом мама передумала, мол, у нас столько всяких Валериев в родственниках — будешь Алла», — рассказывала Валерия.

Певица официально поменяла имя в 1993 году. Предположительно, это произошло, когда она развелась с первым супругом и вышла за Александра Шульгина.

Скандал с Шульгиным и откровения Ярошевского


Карьера и личная жизнь Валерии оказались тесно связаны прежде всего из-за того, что все ее мужья — продюсеры. Шульгин сыграл особенную, но негативную роль в жизни звезды: Валерия обвинила его в домашнем насилии. Стоит отметить, что в этом браке родились трое детей.

«Чем больше детей, тем лучше. Дети — это алиби. Его многие знали с плохой стороны, но... от плохих людей детей не рожают. Рожая детей, я создавала ему имидж, который, в свою очередь, помогал открывать все двери», — вспоминала певица.

Спустя годы Валерия рассказала, что была несчастна, она не имела права голоса, терпела постоянные избиения и финансовое насилие. Прекратить собственные мучения исполнительница смогла в 2000 году, когда ушла от мужа, а спустя два года она настояла на разводе и «развенчании» в церкви.

Позднее Валерия написала книгу о своей жизни и непростом периоде. Однако первый муж Леонид Ярошевский в собственной книге подверг сомнению правдивость того, что говорила Валерия.

«Избитая мужем — что ж, это очень удобная репутация», — отметил Ярошевский.

Продюсер также намекнул на непростой характер певицы. По его словам, никто не может даже голос на нее повысить, а про избиение и речи быть не может.

Брак с Иосифом Пригожиным


В апреле 2003 года Валерия заключила контракт с продюсером Иосифом Пригожиным — ее будущим третьим супругом. Через полгода сотрудничества вышел альбом «Страна любви» с хитом «Часики». К творческому процессу также подключили Виктора Дробыша, который писал песни для артистки.

Изначально Пригожин и Валерия познакомились на «Утренней звезде» в 1991 году. Но им было суждено встретиться вновь только спустя 12 лет.

Певица Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: соцсети)

В 2004 году пара расписалась. На тот же период пришелся пик карьеры Валерии. Она записывала альбом за альбомом, собрала «Олимпийский», снимала видеоклипы, сотрудничала с иностранными артистами, то и дело появлялась на российском телевидении.

Сегодня певица часто появляется в различных музыкальных шоу, а также радует поклонников новыми творческими проектами. 24 января 2025 года Валерия презентовала новую версию песни «Маленький самолёт».

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Седокова сталкивается с неудачами на первом концерте после смерти Яниса Тиммы
SHOT: зрители не хотят идти на первый концерт Седоковой после смерти Тиммы
30 января 2025, 10:19

Фото: iStock/Media Whalestock

Анна Седокова, экс-солистка группы «Виа Гра», готовится к своему первому концерту после трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, который состоится в День святого Валентина, 14 февраля, в Алма-Ате. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что за две недели до мероприятия не было продано ни одного билета, все столики остаются свободными.

Концерт, который продлится 45 минут, вызывает удивление у организаторов, так как стоимость брони стола составляет 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей), включая депозит за еду и напитки. Многие потенциальные зрители объясняют своё нежелание посещать выступление тем, что предпочитают провести романтический вечер в более «здоровой» атмосфере, вдали от трагических событий.

Общественность также выражает недовольство, что Седокова продолжает свою концертную деятельность всего через два месяца после смерти Тиммы. Знакомые покойного пытаются сорвать мероприятие. Ситуация вокруг предстоящего выступления певицы остается напряженной, и многие задаются вопросом, состоится ли концерт в запланированное время.

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#концерт
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Катя Кабак о разводе: «Тимур Родригез не был причиной разрыва»
Катя Кабак заявила, что Тимур Родригез не был причиной её развода
30 января 2025, 10:01

Катя Кабак и Тимур Родригез (Фото: соцсети)

Актриса Катя Кабак поделилась подробностями о своем разводе и новой любви с Тимуром Родригезом. В интервью она рассказала, что решение о расставании с бывшим супругом, бизнесменом Андреем Барби, не было спонтанным и стало результатом долгих размышлений. Об этом пишет «‎StarHit».
«Мой брак продлился семь лет. Впервые о разводе мы заговорили два года назад. В любых отношениях наступает момент, когда мнения и желания начинают расходиться. Важно понимать, с чем ты готов мириться, а с чем нет», — призналась актриса.

Кабак подчеркнула, что предпринимала множество попыток сохранить брак, однако не увидела ответных шагов со стороны партнера. Несмотря на слухи о том, что развод произошел из-за ее отношений с Тимуром Родригезом, актриса опровергла эти утверждения.

«Тимур не был причиной развода. Я не ушла к нему, как неправомерно писали многие СМИ. Наши отношения долгое время оставались дружескими», — отметила Кабак.

В прошлом году Катя сделала шаги к переменам в своей жизни: она переехала и нашла новую любовь в лице шоумена Тимура Родригеза. Тем не менее, актриса подчеркивает, что ее решение о разводе было обдуманным и не связано с новыми отношениями.

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#брак
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«Меня опять атакуют»: Сысоева пожаловалась на преследования из-за Седоковой
Надежда Сысоева пожаловалась на преследования из-за Седоковой
30 января 2025, 09:41

Надежда Сысоева (Фото: соцсети)

Участница Comedy Woman Надежда Сысоева пожаловалась на то, что оказалась в центре внимания из-за коллеги по реалити-шоу Анны Седоковой. Об этом она написала в социальных сетях.
Сысоева вновь стала участницей реалити «Выжить в Самарканде». Она, как и Седокова, завоевала титул одной из самых обсуждаемых героинь предыдущего сезона, однако возвращению Надежды на экраны оказались рады далеко не все.

В результате соцсети Сысоевой оказались под атакой ботов, которых наслали недоброжелатели. Причиной этого стали непростые отношения артистки с певицей Анной Седоковой. Еще на съемках «Выжить в Дубае» звезды регулярно ссорились.

Примечательно, что экс-участница группы «ВИА ГРА» сначала даже отказалась от участия в «Выжить в Самарканде», когда узнала, что в шоу будет и Надежда Сысоева.

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#соцсети
#пост
#звёзды
#шоу
#отношения
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«Пустоцветы»: Критик Соседов жестко раскритиковал Валю Карнавал и Клаву Коку
Критик Соседов раскритиковал молодых артистов РФ за недостаток образования
30 января 2025, 09:37

Фото: iStock/stockbusters

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью выразил свое недовольство по поводу уровня образования и культуры современных российских исполнителей. Об этом пишет «Газета.Ru».
По его мнению, молодым артистам не хватает необходимых знаний и воспитания, что отражается на их творчестве.

Соседов отметил, что артисты старой школы получали музыкальное образование и постоянно работали над своим мастерством. В отличие от них, современные исполнители, такие как Клава Кока и Валя Карнавал, по мнению критика, представляют собой «пустоцветы», которые не имеют глубоких корней и устойчивой основы для своего творчества.

«Все это пустое, оно ни на чем не зиждется, не имеет ни корней, ни почвы, как тот самый карточный домик на песке. Ветерок подует – и все закончится», — заявил Соседов, подчеркивая свою критику в адрес молодых исполнителей.

Однако он также отметил, что среди молодежи есть талантливые артисты, с которыми необходимо работать и направлять их развитие.

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#развитие
#артист
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Юлия Ефременкова рассказала о травмоопасном инциденте в душе
30 января 2025, 09:16

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

37-летняя телезвезда и блогер Юлия Ефременкова, известная по реалити-шоу «Дом-2», поделилась неприятной ситуацией, произошедшей с ней после спортивной тренировки. В видео, записанном из автомобиля, Юлия рассказала о том, как забыла надеть резиновые тапочки в душевой и поскользнулась, что могло привести к серьезным травмам.
«Я приехала на персональную тренировку, пошла на растяжку. Так хорошо мы потянулись, я счастливая-довольная, погода хорошая, думала погулять с детьми. Зашла в душевую кабину мыться и просто на ровном месте... Я забыла резиновые тапочки. Мне нужно было сделать несколько шагов до своей обуви. Я поскользнулась и упала, ударилась головой и копчиком», — рассказала Ефременкова.

После падения женщины, находившиеся в сауне неподалеку, поспешили на помощь и предложили вызвать скорую. Юлия отметила, что почувствовала головную боль и легкое недомогание, но решила не обращаться в травмпункт.

Кроме того, Ефременкова ответила на вопросы подписчиков о своих отношениях с отцом своих детей, Мондезиром Свет-Амуром. Она пояснила, почему передумала требовать алименты.

«Я поняла, что не хочу создавать проблемы отцу своих детей. Думаю, у него нет денег и возможности помогать детям ежемесячно. Если я подам в суд, у него начнутся проблемы, а мне это надо? Мне это не надо! Я не хочу на это тратить свои силы», — заявила Юлия.

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Дочь Мадонны Лурдес Леон привлекла внимание на Парижской неделе моды откровенным нарядом
Дочь Мадонны привлекла внимание на Парижской неделе моды откровенным нарядом
30 января 2025, 08:40

Фото: iStock/alzay

На парижской Неделе моды, где собираются звезды со всего мира, 28-летняя Лурдес Леон, дочь легендарной поп-исполнительницы Мадонны, привлекла к себе всеобщее внимание своим смелым образом. Об этом пишет «‎StarHit».
В этом году мероприятие собрало множество знаменитостей, среди которых российские модели и актрисы Алеся Кафельникова, Наталья Водянова, Вера Брежнева и Ирина Шейк, а также международные звезды, такие как Аня Тейлор-Джой, Кендалл Дженнер и Памела Андерсон.

Во время показа бренда Saint Laurent Лурдес продемонстрировала откровенный черный облегающий костюм с кружевным орнаментом, который подчеркивал её фигуру. В отличие от большинства гостей, она решила отказаться от бюстгальтера, что вызвало разнообразные реакции публики. Несмотря на прохладную погоду, Лурдес добавила к своему наряду кожаный плащ, который придавал образу завершенность. Завершили лук золотые украшения — браслеты, серьги и подвеска.

Интересно, что стилист Лурдес ранее работал с Бьянкой Цензори, известной своей любовью к экстравагантным нарядам. Похоже, Лурдес решила перещеголять её, выбрав ещё более откровенный образ.

Лурдес Леон — старшая дочь Мадонны и фитнес-тренера Карлоса Леона. Певица родила её в 38 лет, но вскоре после этого рассталась с отцом дочери из-за его измен. С тех пор Карлос не принимал активного участия в жизни Лурдес.

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#фитнес
#певица
#спектакль
#танцы
#звёзды
#песня
#стилист
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Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма»: причины и подробности
Режиссер Федор Бондарчук оставил должность главы «Ленфильм» из-за загруженности
30 января 2025, 06:57

Фото: iStock/Remains

Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». Режиссер и продюсер занимал эту должность с 2012 года, но в декабре 2024 года решил уйти из-за высокой загруженности в других проектах. Об этом сообщила РБК представитель Бондарчука Мария Далакян.
Основной причиной для ухода стало увеличение занятости Бондарчука в основанной им студии Art Pictures Studio, а также в должности генерального продюсера «НМГ Студии». Министр культуры РФ Ольга Любимова официально удовлетворила просьбу Бондарчука об освобождении от должности.

Несмотря на уход, на официальном сайте «Ленфильма» по состоянию на 29 января Бондарчук все еще значился главой совета директоров.

За последние четыре года «Ленфильм» выпустил более 25 фильмов, организовал более 10 выставок и открыл смотровую площадку. Также совместно с Минкультуры был запущен проект «Ленфильм-дебют» для поддержки начинающих режиссеров.

«А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?»: Талантливый визажист Гоар Аветисян показала подписчикам испорченное пластикой тело
«А как вы считаете, шрамы портят, уродуют человека?»: Талантливый визажист Гоар Аветисян показала подписчикам испорченное пластикой тело
Однако на данный момент у киностудии есть серьезные проблемы. В январе 2025 года компания «Радмир» подала иск о банкротстве «Ленфильма», хотя пока заявление оставлено без движения. Кроме того, на сайте Федеральной службы судебных приставов указана непогашенная задолженность «Ленфильма» на сумму более 100 миллионов рублей.

Ранее «Радио 1» передавало, что Рита Дакота поделилась с поклонниками радостными новостями: она и её супруг Фёдор Белогай задумались о совместном ребёнке. Певица рассказала, как идёт подготовка к этому важному шагу, а также поделилась личными переживаниями и семейными моментами.

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#продюсер
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