Паранормальные способности, пирсинг и выбритый висок: Почему внучка Сталина продавала пиво и какие тайны вождя народов она хранит?

Фото: iStock/bruev
С каждым годом в России наблюдается растущий интерес к фигуре Иосифа Сталина. Согласно различным исследованиям, всё больше людей выражают одобрение в адрес генсека, что находит отражение в возведении памятников, создании икон и проведении митингов в его честь. Не менее любопытна судьба его потомков. Сталин оставил после себя троих сыновей — Якова, Василия и приемного Артема, а также дочь Светлану.
Каждый из них прожил свою уникальную жизнь, но, пожалуй, наибольшее внимание привлекает дочь Светланы Аллилуевой — Ольга. В течение нескольких лет она превратилась в фигуру, вызывающую недоумение и отторжение. Поменяв имя на Крис Эванс, Ольга столкнулась с чередой взлетов и падений в личной жизни.
Сегодня её образ жизни и внешний вид вызывают лишь шок и недоумение в социальных сетях. Многие россияне уже окрестили Эванс позором семьи Сталина, утверждая, что её стиль и поведение не приведут ни к чему хорошему. Таким образом, наследие вождя народов продолжает вызывать споры и обсуждения, но не в том ключе, который, возможно, ожидали его потомки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ольга активно использует свой внешний вид, чтобы привлечь внимание в местных маргинальных кругах. Воспитываясь в Штатах, Эванс быстро поняла: чем более экстравагантным будет твой стиль, тем выше шансы стать частью этой среды. Всё её тело украшено татуировками, а цвет волос она меняет чуть ли не каждый месяц.
Ольга не любит обсуждать прошлое и семейные секреты ни на русском, ни на английском. Тайны, связанные с её известным дедушкой и матерью, стали для неё настоящим табу. Более того, как она сама подчеркивала в прошлом, у неё практически нет связей с Россией.
В 1966 году Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина, переехала в США и вышла замуж за архитектора Уильяма Питерса. Этот брак стал пятым для наследницы Джугашвили, и именно в нём она родила дочку Ольгу. Светлана с самого начала решила воспитывать свою дочь как настоящую американку: праздники, гимн, стойка смирно — всё по правилам новой родины.
Среди детских увлечений Ольги был популярный ситком «Трое — это компания», который стал её любимым сериалом. Внучка вождя народов приняла решение изменить имя на Крис Эванс и навсегда оставить позади своё прошлое.
В 16 лет Крис вышла замуж за друга Эванса, но брак продлился менее двух лет и не принес счастья. После развода она не смогла построить стабильные отношения, в её личной жизни наступил застой, несмотря на несколько неудачных попыток завести новые связи.
В разное время Крис пробовала себя в разных профессиях: работала тату-мастером, продавала пиво на панк-фестивалях, помогала стричь собак и даже торговала упаковками от чипсов. Однако ни одна из этих попыток не приблизила её к финансовому благополучию.
Поняв, что найти подходящую работу становится всё сложнее, Эванс устроилась в небольшую лавочку рядом с домом, где могла свободно заниматься продажей антиквариата и недорогих мелочей.
Несмотря на это, финансовые трудности не покидали её: ей приходилось просить помощи у подруг, чтобы купить даже еду для собаки.
В течение следующих десяти лет Крис жила на съемных квартирах, испытывая обиды на свою мать, которая закончила жизнь в доме престарелых, растратя наследство. Конфликты между ними становились всё более острыми, и даже похороны матери не привели к примирению — Крис не пришла на прощание.
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Сегодня её образ жизни и внешний вид вызывают лишь шок и недоумение в социальных сетях. Многие россияне уже окрестили Эванс позором семьи Сталина, утверждая, что её стиль и поведение не приведут ни к чему хорошему. Таким образом, наследие вождя народов продолжает вызывать споры и обсуждения, но не в том ключе, который, возможно, ожидали его потомки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Русская американкаТри года назад дочери Светланы Аллилуевой, Ольге, исполнилось 50 лет, но даже самые строгие наблюдатели не дали бы ей больше 40 — всё благодаря её внешнему виду. Образ «русской американки» поражает воображение: длинные крашеные волосы бордового цвета, пирсинг под нижней губой и выбритый висок стали неотъемлемыми атрибутами успешной и счастливой жизни женщины в США.
Ольга Эванс (Фото: соцсети)
Ольга активно использует свой внешний вид, чтобы привлечь внимание в местных маргинальных кругах. Воспитываясь в Штатах, Эванс быстро поняла: чем более экстравагантным будет твой стиль, тем выше шансы стать частью этой среды. Всё её тело украшено татуировками, а цвет волос она меняет чуть ли не каждый месяц.
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Забыла русскийОльга общается исключительно на английском языке: даже в день своего юбилея не нашлось причин, чтобы заставить Эванс вспомнить хотя бы одно слово на русском.
«Вау, жизнь течет так быстро, что у меня такое чувство, как будто меня ограбили», — отмечала она в соцсетях, используя исключительно «американский английский».
Ольга не любит обсуждать прошлое и семейные секреты ни на русском, ни на английском. Тайны, связанные с её известным дедушкой и матерью, стали для неё настоящим табу. Более того, как она сама подчеркивала в прошлом, у неё практически нет связей с Россией.
Всё по правилам новой родиныГлядя на жизнь Ольги Эванс, трудно поверить, что она — наследница самого вождя народа, главы огромной державы, занимавшей одну шестую часть суши. За свои пятьдесят с небольшим лет она пережила несколько браков и интрижек, но так и не стала матерью. Её эксцентричный стиль жизни шокирует даже искушённых россиян, но обо всём по порядку.
Фото: iStock/snotra
В 1966 году Светлана Аллилуева, единственная дочь Иосифа Сталина, переехала в США и вышла замуж за архитектора Уильяма Питерса. Этот брак стал пятым для наследницы Джугашвили, и именно в нём она родила дочку Ольгу. Светлана с самого начала решила воспитывать свою дочь как настоящую американку: праздники, гимн, стойка смирно — всё по правилам новой родины.
Среди детских увлечений Ольги был популярный ситком «Трое — это компания», который стал её любимым сериалом. Внучка вождя народов приняла решение изменить имя на Крис Эванс и навсегда оставить позади своё прошлое.
Застой в личной жизниВ детстве Ольга переехала в Великобританию из-за проблем матери. Там она поступила в Кембридж, надеясь на карьерные возможности, но вскоре вернулась в США. Несмотря на стремление к «американской мечте», её преследовали финансовые трудности.
В 16 лет Крис вышла замуж за друга Эванса, но брак продлился менее двух лет и не принес счастья. После развода она не смогла построить стабильные отношения, в её личной жизни наступил застой, несмотря на несколько неудачных попыток завести новые связи.
Работала тату-мастером, продавала пиво на панк-фестивалях, помогала стричь собакОставшись одна после развода, Крис Эванс быстро осознала, что может полагаться только на себя. Она сосредоточилась на поиске способов заработка, но её незаконченное высшее образование не способствовало получению высокооплачиваемых должностей.
В разное время Крис пробовала себя в разных профессиях: работала тату-мастером, продавала пиво на панк-фестивалях, помогала стричь собак и даже торговала упаковками от чипсов. Однако ни одна из этих попыток не приблизила её к финансовому благополучию.
Поняв, что найти подходящую работу становится всё сложнее, Эванс устроилась в небольшую лавочку рядом с домом, где могла свободно заниматься продажей антиквариата и недорогих мелочей.
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Съемное жильеКрис Эванс несколько раз меняла место жительства, владея с 1994 по 2003 год скромным домиком в Висконсине, который купила на аукционе и продала за 75 тысяч долларов.
Несмотря на это, финансовые трудности не покидали её: ей приходилось просить помощи у подруг, чтобы купить даже еду для собаки.
В течение следующих десяти лет Крис жила на съемных квартирах, испытывая обиды на свою мать, которая закончила жизнь в доме престарелых, растратя наследство. Конфликты между ними становились всё более острыми, и даже похороны матери не привели к примирению — Крис не пришла на прощание.
Паранормальные способностиПо словам самой женщины, утрата матери не помешала ей передавать послания в потусторонний мир – несколько лет назад Крис Эванс обнаружила у себя паранормальные способности. Однако подтвердить их она так и не смогла.
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Дарья Осипова