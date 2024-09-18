В Химках пройдёт экологическая акция «Всей семьёй»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В городском округе Химки состоится крупная экологическая акция «Всей семьёй». Жители Химок участвовали в открытом голосовании, выбирая места для посадки саженцев сирени. Голосование проходило в Telegram-канале главы Химок Дмитрия Волошина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Мы запустили открытое голосование, чтобы каждый химчанин мог выбрать площадку, прийти всей семьей и высадить сирень именно там, где удобно. Также получили комментарии от жителей с дополнительными адресами — их мы обязательно учтем для новой акции, которую организуем следующей весной», — сообщил глава Химок Дмитрий Волошин.В голосовании проявили активность более 35 тысяч человек. Локации для высадки саженцев были выбраны во всех семи районах округа:
- Новогорск-Планерная — Юбилейный проспект, д.86 (вдоль пешеходного тротуара);
- Клязьма-Старбеево — пересечение улиц Германа Титова и Вороницына (между домами 3к2 и 18к1);
- Левобережный — улица Совхозная, дом 16 стр. 5 (рядом со школой № 29);
- Подрезково — улица Центральная (сквер между домом 10 и дорогой к улице Мира);
- Сходня-Фирсановка — улица Кирова, дом 5 (газон перед главными воротами гимназии № 23);
- Кутузовское — деревня Брехово, улица Зелёная, дом 88 (вдоль тротуара у Кутузовской средней школы);
- Луневское — деревня Поярково, улица Рождественская (возле храма Рождества Пресвятой Богородицы).
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