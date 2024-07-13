В Кабмине РФ предложили дифференциацию ответственности по УК за мятеж

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Дифференциацию уголовной ответственности за мятеж для его участников, которая будет зависеть от последствий и вовлеченности, предложили в правительстве России. Законопроект внесли в электронную базу ГД.
«В связи с изложенным законопроектом предлагается статью 279 Кодекса изложить в новой редакции, дифференцировав ответственность за вооруженный мятеж», — сказано в документе.
Таким образом организаторов мятежа предлагается наказывать как минимум на 15 лет заключения, а при погибших или иных тяжких последствиях — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Мятежника могут освободить от уголовной ответственности, если он «способствовал предотвращению нанесения ущерба интересам РФ».
Ранее сообщалось о попытке мятежа в стране, которая является союзником России. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов