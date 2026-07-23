В Казани за пять лет число погибших на воде сократилось в 4,5 раза

23 июля 2026, 21:01

Фото: Istock/AMCImages

С 2020 по 2025 год в Казани в 4,5 раза сократилось число погибших на воде в пляжный сезон. Такие сведения привёл председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Казани Искандер Гиниятуллин на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Доме Правительства РТ.





Как сообщает «Татар-информ», ссылаясь на приведённую статистику, в 2020 году за этот период утонули 18 человек, в прошлом году — четверо.

«В 2023 году мы увеличили количество постов и спасателей, а также продлили время их дежурства. Особенно мы обращаем внимание на количество спасённых в прошлом году людей — тогда нам удалось спасти 45 человек», — заявил Гиниятуллин.