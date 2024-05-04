В КБР три человека попали в больницу при взрыве автомобиля на газовой заправке

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Три человека были госпитализированы в результате взрыва автомобиля на газовой заправке в Урванском районе Кабардино-Балкарии, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Сегодня днем на газозаправочной станции в селе Урвань произошел взрыв в автомобиле ВАЗ-2109. Три человека, находившиеся в машине, были доставлены в больницу для осмотра», — передал собеседник агентства.По его словам, предполагаемой причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования, установленного в автомобиле.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что все трое пострадавших были доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Двое из них получили легкие травмы, один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации.
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