В Кемерове ликвидируют три ларька с мороженым

05 мая 2026, 18:10

В Кемерове по распоряжению главы города Дмитрия Анисимова уберут три ларька «Снежный городок», где продают мороженое. Об этом сообщили в местной администрации.





По данным «Сiбдепо», торговые точки ликвидируют на улицах Патриотов, 30, улице Кирова, 41/2, и на Логовой, 37/1, ввиду их незаконного размещения. Для этого сначала создадут специальную комиссию.





«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства Баранову О.А.», — говорится в постановлении Анисимова.