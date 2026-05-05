В Кемерове ликвидируют три ларька с мороженым
В Кемерове по распоряжению главы города Дмитрия Анисимова уберут три ларька «Снежный городок», где продают мороженое. Об этом сообщили в местной администрации.
По данным «Сiбдепо», торговые точки ликвидируют на улицах Патриотов, 30, улице Кирова, 41/2, и на Логовой, 37/1, ввиду их незаконного размещения. Для этого сначала создадут специальную комиссию.
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства Баранову О.А.», — говорится в постановлении Анисимова.
Убрать торговые точки должны до конца декабря текущего года.
Ранее сообщалось, что в Кемерове стартовало голосование по выбору общественных территорий, где проведут работы по благоустройству в 2027 году. В списке представлены парки, скверы и пешеходные зоны в разных районах города.