В Кемерове отпраздновали День государственного флага РФ
День государственного флага РФ отпраздновали в Кемерове на площади у театра драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского, пишет «Сiбдепо».
Губернатор Кузбасса Илья Середюк уже утром 22 августа поздравил кузбассовцев с праздником.
«Дорогие земляки! Пусть российский триколор и дальше сопровождает все наши значимые свершения. Пусть в наших сердцах живет гордость за нашу страну, за родной край и его героев. С Днем Российского флага!» — приводит издание слова Середюка.На площади у театра драмы Кузбасса имени А.В. Луначарского прошли акция «Флаг державы — символ славы» и праздничный концерт. Всем гостям волонтёры раздали ленточки в цвет российского триколора.
Тем временем во флешмобе «Цвета российского флага», который организовал Музей Победы, приняли участие более шести тысяч интернет-пользователей со всей России. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Россияне прислали тысячи креативных фотографий с триколором. Самыми активными стали жители Москвы, Ростовской, Курской, Воронежской, Саратовской, Московской и Свердловской областей», — говорится в материале.
Отмечается, что дети и подростки от шести до 14 лет прислали к флешмобу более трёх тысяч работ.