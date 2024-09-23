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В Кемерове с большим размахом отметили День варенья

23 сентября 2024, 23:42
Фото: iStock/margouillatphotos

Фото: iStock/margouillatphotos

В Кемерове 22 сентября отметили праздник «День варенья», посвященный 33-летию музея-заповедника «Красная Горка».
По данным «Сiбдепо», билетом на праздник стали банка варенья или овощ огромных размеров. Гости смогли попробовать различное варенье, побывать на выставке овощей и увидели огромные тыквы и кабачки. Также для участников мероприятия организовали выставку старинных предметов.

«Новинка праздника — конкурс рисунков на стене «Накрой полянку», каждый сможет показать свое мастерство — изобразить осенние натюрморты», — сообщили в администрации города.



Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье. По ее словам, в малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена.

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Закон о запрете чйлдфри в России внесут в Госдуму во вторник
Хамзаев: законопроект о запрете движения чайлдфри в РФ внесут в ГД во вторник
23 сентября 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Liia Galimzianova

Законопроект о запрете в России движения чайлдфри внесут в Госдуму во вторник, 24 сентября. Об этом сообщил депутат ГД Султан Хамзаев
«Конкретнее: об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержало проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. При этом другой депутат ГД, Ксения Горячева, выразила опасения, что законопроект приведет к еще большим проблемам, если его критерии будут размыты.

Общественная палата РФ требует прировнять отказ от рождения детей к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. По словам одного из соавторов законопроекта, Павла Пожигайло, подобная идеология — продукт социальной инженерии США для сокращения численности российского населения.

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Интим на видео: как живет участница шоу «Беременна в 16» из Уфы и на что растит сына
23 сентября 2024, 20:51

Фото: страница Любы в соцсети

Молодая мама и участница реалити-шоу «Беременна в 16» Люба из Уфы зарабатывает тем, что записывает порноролики. Как сложилась судьба девушки, которая родила ребенка в 17 лет, читайте в материале «Радио 1».
Люба стала звездой молодежного телеканала Ю, когда забеременела от 15-летнего парня по имени Артур. Зрители следили за мексиканскими страстями пары, где беременная девушка пыталась вернуть любовь своего избранника, а тот оказался не готов к ответственности и истерикам подруги под влиянием гормонов.

Позже Люба познакомилась в соцсети со взрослым мужчиной, который был готов к серьезным отношениям и согласился воспитывать чужого ребенка после родов. Беременная Люба уже готовилась к свадьбе. Однако 22-летний косметолог Евгений тоже не выдержал ругани с возлюбленной. Девушка снова попыталась вернуться к отцу ребенка, но безуспешно. Приключения на экране прошли и беременность тоже. В итоге 17-летняя Люба оказалась с малышом на руках.

От звезды шоу до приватных чатов с порнографией

Оставив позади опыт с телезрителями, Люба нашла новую аудиторию в другом месте. Теперь уже совершеннолетняя молодая мама ведет приватный канал в мессенджере Telegram. Благодаря подписчикам, восходящая блогерша содержит себя и ребенка. Но есть нюанс — молодая мать выкладывает в привате пикантные ролики за «донаты». По сути, Люба устроила аналог популярного сайта для вебкам-моделей, только в Telegram.

Фото: istockphoto/ M-Production

За счет доходов с контента 18 Люба прикупила две квартиры и машину за 13 миллионов рублей. «Заработанное» добро барышня с гордостью демонстрирует в соцсетях.
«Я мать, и я снимаю интимные видео на протяжении двух с половиной лет», – пишет в соцсетях Люба.


Предложила жениху участвовать в приватных чатах

Девушка открыто заявляет, что купила 4-летнему сыну квартиру на деньги от приватных видео. Благодаря им же ребенок путешествует по «морям и странам». Также порнозвезда намекает, что в России ее ребенок учиться не будет.
«За все это время я столкнулась с таким количеством хейта, осуждений, высказываний по типу: «Блин, как жалко ее ребенка, что же с ним будет в школе?!» <…> кто вообще сказал, что он будет учиться в России?», — заявляет вебкамщица.

Супруги зарабатывают вместе на роликах 18

Личную жизнь Люба тоже решила связать с так называемой «работой». Девушка попыталась втянуть в индустрию 26-летнего любовника. Иван согласился участвовать в совместных съемках порно видео и какое-то время пара активно наполняла приватный канал взрослыми роликами. Но Ваня не захотел жениться и в 2023 году пара рассталась.

Фото: istockphoto/ Ivan Katsarov

Спустя год, в августе 2024 года, Иван осознал ошибку, и вернулся Любе. Пара официально зарегистрировала отношения 14 сентября. Сейчас счастливые новобрачные вместе ведут приватные порноканалы в Telegram.

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Конституционный суд: Дополнительная работа учителей оплачивается отдельно
КС запретил включать надбавки за переработки в зарплаты учителей для МРОТ
23 сентября 2024, 20:46

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Конституционный суд России запретил включать надбавки учителям за дополнительную работу в общую зарплату, не превышающую МРОТ. Решение опубликовали на сайте суда 23 сентября.
Поводом стала жалоба учительницы начальных классов в Архангельской области. Педагог сообщила, что в 2021 году ее общую зарплату дополнили до МРОТ за счет дополнительной учебной нагрузки, которая не входила в основную работу.
«Выплаты явились доплатой до минимального размера оплаты труда и не компенсировали педагогу затраты за выполнение работы, не входящей непосредственно в ее должностные обязанности», — пояснил высший судебный орган РФ

В пояснении суда указано, что классное руководство, проверка письменных работ и другая учебная работа сверх нормы, является дополнительной работой.
«Такая работа оплачивается отдельно: за ее выполнение предусмотрена доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора», — постановил Конституционный суд.

Дело учительницы отправили на пересмотр.

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Синоптик Ильин назвал самый теплый день в Москве на текущей неделе
23 сентября 2024, 19:23

Фото: iStock/DOF

На предстоящей неделе самыми теплыми днями в столичном регионе станут среда и четверг, 25–26 сентября. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В ближайшие дни и практически до середины недели обойдется без осадков, потому что антициклон продолжит играть решающую роль в погоде над Московской областью. Но постепенно к середине недели воздух в столичном регионе начнет прогреваться, отметил специалист. Уже в среду ожидается плюс 19–24 градуса», — рассказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, среда или четверг могут стать самыми теплыми днями на этой неделе. Однако ближе к выходным будет становиться больше облаков, но до пятницы осадков не ожидается. При этом на выходных температура воздуха не превысит 10–15 градусов тепла, при этом могут пойти дожди.

Тем временем, в минувшее воскресенье жители Кузбасса смогли наблюдать настоящим чудом. Как передаёт «Сiбдепо», небо окрасилось в огненно-рыжий цвет. Кузбассовцы активно поделились кадрами в социальных сетях. Так, красивый закат сняли в Новокузнецке. Небо будто в огне, отметили пользователи соцсетей.

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Конкурс «Моя Россия: музыкальное путешествие» состоится с участием Подмосковья
23 сентября 2024, 18:32

Фото: istockphoto/carloscastilla

Жители Подмосковья смогут поучаствовать в Международном конкурсе «Моя Россия: музыкальное путешествие», сообщает благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Мероприятие проходит с 2021 года. В текущем году заявку на участие можно подать до 15 октября.
Конкурс способствует популяризации музыкального наследия известных композиторов и помогает юным дарованиям в академическом искусстве.

За три года через конкурс прошли полторы тысячи российских и белорусских талантов, а также из других стран. Победителей объявят 20 ноября.

Ранее сообщалось, что Подмосковье примет участие в проекте «Места силы России», направленном на популяризацию уникальных объектов в стране, имеющих культурное и историческое значение.

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Подмосковье присоединится к проекту «Места силы России»
23 сентября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/nantonov

Подмосковье присоединится к реализации проекта «Места силы России» при поддержке Минпросвещения РФ.
Как следует из письма Межрегиональной общественной организации поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата», целью проекта является знакомство россиян с рукотворными и природными уникальными объектами на территории страны.

Уточняется, что объекты имеют высокий потенциал в туристическом плане, а также обладают духовной, культурной и исторической ценностью.

Ранее сообщалось, что в одном из городов Подмосковья состоится программа «Герои молодежи». Как уточнил «Роспатриотцентр», подать заявку на участие можно до 4 октября, а состоится мероприятие в период с 24 по 27 октября.

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Выплаты к юбилеям брака получили более 7 тыс. супружеских пар Подмосковья
23 сентября 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 7 тыс. подмосковных супружеских пар, проживших в браке более 50 лет, получили с начала года выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Выплаты к юбилею совместной жизни в этом году получили свыше 7 тыс. пар из Подмосковья. Наших дорогих юбиляров торжественно поздравляют и сотрудники ЗАГСа, где для «молодожёнов» снова звучит свадебный марш, и они могут прочувствовать волнующий момент, как в день свадьбы», – поделилась вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что размер выплат – разный для каждого юбилея. Те, кто прожил вместе 50 лет, получают 5 тыс. рублей, 55 лет – 6 тыс., 60 лет – 7 тыс. рублей, 65 лет – 8 тыс., 70 лет и более – 9 тыс. рублей.

Заявление на выплату может подать любой из супругов в течение года с даты юбилея по ссылке. Выплаты к последующим юбилейным датам будут назначаться автоматически.

Условие – место регистрации в Подмосковье.

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В Госдуме прокомментировали просьбы АКИТ разрешить продажи алкоголя на маркетплейсах
Милонов: алкоголь является врагом российского народа
23 сентября 2024, 18:04

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов не считает, что в России стоит разрешить продавать алкоголь на маркетплейсах.
Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой разрешить продажу алкогольных напитков онлайн с использованием биометрии для проверки возраста.

Милонов считает, что алкоголь является врагом российского народа. По словам депутата, из-за пагубной привычки в России ежегодно не рождается несколько миллионов, гибнут молодые люди, которые могли бы жить и работать на благо родины.

«Я убежден, чем меньше всякого рода бухла будет в нашей жизни — тем лучше. И я бы вообще ввел госмонополию на продажу алкоголя на всей территории страны, чтобы изгнать тех, кто хочет спаивать наш народ за звонкую монетку», — заявил Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Данные пользователей Telegram передадут властям при соответствующих условиях
Дуров: данные о юзерах Telegram могут передавать властям, если запрос обоснован
23 сентября 2024, 17:57

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Информация о нарушающих правила Telegram юзерах может быть передана властям, если их запрос будет обоснован, сообщил бизнесмен Павел Дуров у себя на канале.
«…IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», — гласит публикация.
Таким образом политика конфиденциальности сервиса пополнилась пунктом о правоохранительных органах и соответствует мировому единообразию.

«В случае предоставления каких-либо данных, мы отразим это в отчете, который раз в три месяца обновляется в официальном канале», — уточнено в правилах.
Дурову инкриминировали 12 преступлений, связанных с педофильским контентом, отмыванием денег и другими действиями противоправного характера.

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