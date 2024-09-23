В Кемерове с большим размахом отметили День варенья

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В Кемерове 22 сентября отметили праздник «День варенья», посвященный 33-летию музея-заповедника «Красная Горка».
По данным «Сiбдепо», билетом на праздник стали банка варенья или овощ огромных размеров. Гости смогли попробовать различное варенье, побывать на выставке овощей и увидели огромные тыквы и кабачки. Также для участников мероприятия организовали выставку старинных предметов.
Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье. По ее словам, в малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена.
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«Новинка праздника — конкурс рисунков на стене «Накрой полянку», каждый сможет показать свое мастерство — изобразить осенние натюрморты», — сообщили в администрации города.
Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье. По ее словам, в малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена.
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Элина Позднякова