В Кемеровской области предъявлено обвинение фигурантам дела о ДТП с трамваями

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Обвинение предъявлено руководителю и мастеру «Кемеровской электротранспортной компании», которых задержали по делу об аварии с трамваями в Кемерово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
По версии следствия, задержанные выпустили в рейс неисправный трамвай, который столкнулся с другим транспортным средством. Имена фигурантов не называются ведомством.
Столкновение двух трамваев произошло накануне. В результате случившегося пострадали, по последней информации, 140 человек, включая десятерых детей. Один человек погиб. Сейчас следствие проводит допросы и назначает экспертизы. В Кремле отметили, что авария в Кемерово является страшной.
Читайте также:
Смертельное ДТП с трамваями в Кемерово: что произошло, кто понесет ответственность
Возросло число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово на пешеходном переходе насмерть сбили ребёнка
«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – сказано в сообщении ведомства.
Столкновение двух трамваев произошло накануне. В результате случившегося пострадали, по последней информации, 140 человек, включая десятерых детей. Один человек погиб. Сейчас следствие проводит допросы и назначает экспертизы. В Кремле отметили, что авария в Кемерово является страшной.
Читайте также:
Смертельное ДТП с трамваями в Кемерово: что произошло, кто понесет ответственность
Возросло число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово
В Кемерово на пешеходном переходе насмерть сбили ребёнка
Никита Кротов