Возросло число пострадавших при ДТП с трамваями в Кемерово

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При столкновении двух трамваев в Кемерово пострадали 67 человек. Такие данные привёл врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
Напомним, утром на Логовом шоссе около 7:35 по местному времени у одного из трамваев отказали тормоза, и уже на Кузнецком мосту он на скорости врезался в спереди идущий вагон. В момент ДТП в трамваях находились пассажиры, некоторые из них получили сильные ушибы, а два человека на повороте вылетели прямо на дорогу. Также известно, что в результате аварии зажало одного из водителей трамвая.
Он подчеркнул, что в настоящее время врачи пытаются спасти жизни серьёзно пострадавших. При этом 10 человек отправили на амбулаторное лечение.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Выясняются все подробности и обстоятельства происшествия.
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«По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10.40 (06.40 мск) всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека: двое находятся в реанимации, один — в операционной», — написал Сердюк в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время врачи пытаются спасти жизни серьёзно пострадавших. При этом 10 человек отправили на амбулаторное лечение.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Выясняются все подробности и обстоятельства происшествия.
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Элина Позднякова