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В Киеве началось шествие «Марша равенства» с ЛГБТ*-военными. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что ЛГБТ*-военнослужащие возглавляют шествие. Сотрудники правоохранительных органов взяли участников марша в кольцо.
Согласно информации источника, движение по улице Евгения Чикаленко, где идут активисты, перекрыто полностью. Других подробностей в настоящее время не приводится.
Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта» решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*.
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Согласно информации источника, движение по улице Евгения Чикаленко, где идут активисты, перекрыто полностью. Других подробностей в настоящее время не приводится.
Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта» решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*.
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*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
Екатерина Коршунова