В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка»

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В этом году шествие «Бессмертного полка» в Киргизии отменяется из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности МВД предпринимает ряд мер, направленных на предотвращение возможных нарушений правопорядка и преступлений в местах массового скопления людей.
Учитывая имеющиеся угрозы общественной безопасности, принято решение отменить проведение шествия «Бессмертного полка» в Кыргызстане. В министерстве призвали граждан отнестись с пониманием к принятым мерам безопасности.
В прошлом году в традиционном шествии «Бессмертного полка» в честь Дня Победы в Бишкеке и других городах Киргизии приняли участие десятки тысяч человек. В этом году проведение акции также планировалось в очном режиме, но было отменено.
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Учитывая имеющиеся угрозы общественной безопасности, принято решение отменить проведение шествия «Бессмертного полка» в Кыргызстане. В министерстве призвали граждан отнестись с пониманием к принятым мерам безопасности.
В прошлом году в традиционном шествии «Бессмертного полка» в честь Дня Победы в Бишкеке и других городах Киргизии приняли участие десятки тысяч человек. В этом году проведение акции также планировалось в очном режиме, но было отменено.
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Артем Кузьмин