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В Киргизии высказались о возможности забрать тело Наговициной с пика Победы

МЧС Киргизии: хорошей погоды недостаточно для эвакуации тела Наговициной
Фото: iStock/SCM Jeans

В Киргизии на пике Победы пока не удается эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей при восхождении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС республики.



Там почеркнули, что даже кратковременное улучшение погодных условий не гарантирует безопасного «окна» для проведения работ спасательной или следственной группы на высоте более семи тысяч метров. В ведомстве отметили, что для операции на такой отметке необходима специальная техника и квалифицированные альпинисты.

Решение о выезде группы принимается только после тщательной оценки всех рисков для жизни и здоровья участников миссии. Метеоусловия в горах могут меняться стремительно, что делает операцию крайне опасной.

Ранее телеграм-канал Mash писал, что тело Наговициной не будут спускать с Пика Победы.

Лидия Пономарева

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