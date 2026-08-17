В Киргизии высказались о возможности забрать тело Наговициной с пика Победы
В Киргизии на пике Победы пока не удается эвакуировать тело российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей при восхождении. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Там почеркнули, что даже кратковременное улучшение погодных условий не гарантирует безопасного «окна» для проведения работ спасательной или следственной группы на высоте более семи тысяч метров. В ведомстве отметили, что для операции на такой отметке необходима специальная техника и квалифицированные альпинисты.
Решение о выезде группы принимается только после тщательной оценки всех рисков для жизни и здоровья участников миссии. Метеоусловия в горах могут меняться стремительно, что делает операцию крайне опасной.
Ранее телеграм-канал Mash писал, что тело Наговициной не будут спускать с Пика Победы.
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