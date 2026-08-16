Пожар на хребте Тепе-Оба тушат в Крыму — МЧС
В Крыму продолжают борьбу с возгоранием в районе горного хребта Тепе-Оба, расположенного с юго-западной стороны от Феодосии. Об этом стало известно 16 августа.
Как информирует пресс-служба регионального управления МЧС России в Макс, на месте происшествия развернули три боевые секции, где активно ведутся мероприятия по тушению огня. Спасатели и привлеченные добровольцы задействуют ранцевые огнетушители, а также применяют технику — тракторы производят опашку территории для сдерживания пламени.
В труднодоступных участках местности организовали доставку воды силами волонтеров на мотоциклах. Согласно данным ведомства, общая площадь, охваченная пожаром, достигает 70 гектаров, при этом 25 из них относятся к землям лесного фонда.
Ранее пожар во Франции уничтожил 153 гектара и привел к эвакуации жителей двух деревень. Подробности в нашем материале.
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