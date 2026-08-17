Грузовик влетел в очередь на заправке и унес жизнь человека
Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП, врезавшись на высокой скорости в очередь автомобилей на АЗС в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Трагедия произошла на трассе Усть-Лабинск — Белореченск в Красногвардейском районе. В результате погиб один человек — мужчина, находившийся в одной из машин. Еще двоих — 18-летнего парня и 15-летнюю девушку — доставили в больницу. Повреждения получили не менее пяти легковых автомобилей.
В настоящий момент на месте массовой аварии работают полицейские и медики. Официальных комментариев от компетентных органов пока нет.
Ранее сообщалось, что шесть человек, включая маленького ребенка, пострадали в тройном ДТП с грузовиком в Псковской области.
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