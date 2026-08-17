Грузовик влетел в очередь на заправке и унес жизнь человека

17 августа 2026, 00:51

Baza: на Кубани фура протаранила очередь машин на АЗС, один человек погиб

Фото: iStock/simpson33

Водитель грузовика спровоцировал смертельное ДТП, врезавшись на высокой скорости в очередь автомобилей на АЗС в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.