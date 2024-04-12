В Китае начали отказываться от поставок украинской кукурузы

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Китайские импортеры сельхозпродукции отказались от 4 из 5 партий кукурузы с Украины. Их поставки были запланированы с апреля по июнь. Аналогично могут поступить с последующими заказанными партиями. Об этом информирует Bloomberg, ссылаясь на источники.
По данным издания, такие меры связаны с поступившим 2 апреля от таможенных органов Китая предписанием предпринимателям ввозить меньше импортной кукурузы на территории, которые попадают под протекционистские правила таможни. Как считают власти, это должно помочь избежать избытка предложения на внутреннем рынке и поддержать производителей сельхозпродукции в Китае.
Ряд импортеров успел забронировать крупные объемы поставок до поступления распоряжений со стороны правительства, что теперь приводит к отмене заказов, отметили источники издания.
До этого сообщалось, что КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ряд импортеров успел забронировать крупные объемы поставок до поступления распоряжений со стороны правительства, что теперь приводит к отмене заказов, отметили источники издания.
До этого сообщалось, что КНР ввела санкции против двух компаний из США за поставки оружия Тайваню. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак