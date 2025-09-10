В Китае пара подала на развод, так как год не могла выбрать имя для ребенка
В Китае пара подала на развод из-за того, что год не могла выбрать имя для новорожденного сына. Об этом сообщает Oddity Central.
Пара поженилась в 2023 году. В 2024 у них родился малыш. С этого времени мать и отец по одиночке обращались в больницу и ЗАГС, чтобы там им зарегистрировали мальчика под желаемым именем. Каждый раз родителям отказывали, так как для этого необходимы согласия от мужчины и женщины на предоставление оригиналов документов.
Автопроизводитель Aston Martin представил детскую коляску за 174 тысячи рублей
Когда спор дошел до суда, ребенку исполнился год. Он не имел прописки и не мог получить необходимых прививок из-за упрямства старших. Суд же признал, что такая задержка напрямую нарушает права мальчика.
В связи с этим родителей обязали дать имя сыну в кратчайшее время. Даже после этого конфликт не закончился. Отец и мать не могли решить, у кого останутся оригиналы всех документов. Суд постановил оставить их в канцелярии, а после выдать матери для окончательного оформления всех бумаг.