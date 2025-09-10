В Китае пара подала на развод, так как год не могла выбрать имя для ребенка

10 сентября 2025, 18:50

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Китае пара подала на развод из-за того, что год не могла выбрать имя для новорожденного сына. Об этом сообщает Oddity Central.





Пара поженилась в 2023 году. В 2024 у них родился малыш. С этого времени мать и отец по одиночке обращались в больницу и ЗАГС, чтобы там им зарегистрировали мальчика под желаемым именем. Каждый раз родителям отказывали, так как для этого необходимы согласия от мужчины и женщины на предоставление оригиналов документов.



