В Китае пара подала на развод, так как год не могла выбрать имя для ребенка

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Китае пара подала на развод из-за того, что год не могла выбрать имя для новорожденного сына. Об этом сообщает Oddity Central.



Пара поженилась в 2023 году. В 2024 у них родился малыш. С этого времени мать и отец по одиночке обращались в больницу и ЗАГС, чтобы там им зарегистрировали мальчика под желаемым именем. Каждый раз родителям отказывали, так как для этого необходимы согласия от мужчины и женщины на предоставление оригиналов документов.

Когда спор дошел до суда, ребенку исполнился год. Он не имел прописки и не мог получить необходимых прививок из-за упрямства старших. Суд же признал, что такая задержка напрямую нарушает права мальчика.

В связи с этим родителей обязали дать имя сыну в кратчайшее время. Даже после этого конфликт не закончился. Отец и мать не могли решить, у кого останутся оригиналы всех документов. Суд постановил оставить их в канцелярии, а после выдать матери для окончательного оформления всех бумаг.
Иван Мусатов

