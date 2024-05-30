В коломне готовность капремонта стадиона «Авангард» в Коломне достигла 60%

фото: пресс-служба строительного комплекса Московской области
Строительная готовность капремонта стадиона «Авангард» в Коломне достигла 60%. Об этом сообщила пресс-служба строительного комплекса Московской области.
Капительный ремонт проводится в рамках президентской программы.
Полностью закончить капитальный ремонт и сдать здание стадиона в эксплуатацию планируется к 1 сентября текущего года.
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«Общая площадь объекта составляет 4442 кв. м. На площадке сейчас более 65 рабочих и 10 единиц спецтехники, которые выполняют электромонтажные и инженерные работы, устройство перегородок, усиление фундаментов, штукатурку стен, устройство дренажа беговых дорожек. Идет подготовка к устройству нового футбольного поля», — подчеркнули в пресс-службе.
Полностью закончить капитальный ремонт и сдать здание стадиона в эксплуатацию планируется к 1 сентября текущего года.
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Мира Полтева