В Королёве поймали латиноамериканца с наркотиками

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Гражданина одной из стран Латинской Америки задержали в подмосковном Королёве по подозрению в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Мужчину 1987 года рождения задержали на улице Грабина. При личном досмотре у него обнаружили 40 полимерных свёртков с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.
Содержимое четырёх свёртков проверили эксперты, это оказался синтетический наркотик мефедрон. Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, который обливал женщин кислотой. Свои преступления он совершал в посёлке Монино. Известна информация о трёх эпизодах нападения: на улице Комсомольской, Южной и Московской.
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