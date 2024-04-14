«Поначалу кажется добрым»: что известно о «кислотном маньяке» из Подмосковья и его жертвах

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Мужчина из Подмосковья, нападавший на прохожих с химической жидкостью, арестован на два месяца. На кого нападал злоумышленник, почему его прозвали «кислотным маньяком», и какие неожиданные факты из его биографии стали известны, расскажет редакция «Радио 1».
Где совершал нападения кислотный маньяк из Подмосковья
Мужчина совершал нападения на женщин в подмосковном Монино. Он подходил к жертвам сзади и внезапно выплескивал в лицо неизвестную едкую жидкость. Сообщалось о трех эпизодах нападения: на улице Комсомольской, Южной и Московской.
Одна из пострадавших рассказала, что «пережила настоящий ужас, когда незнакомец молча, без угроз и причин, плеснул ей чем-то очень едким в лицо», приводит ее слова портал «Shot». Пострадавшую с ожогами лица и глаз отправили в больницу Балашихи.
Еще одной жертвой маньяка стала несовершеннолетия Татьяна. Мужчина подкрался к девушке сзади и вылил на нее жидкость. То, что это была кислота, она поняла уже дома: химикаты прожгли одежду и попали на ногу, вызвав химические ожоги.
Как задержали кислотного маньяка из Монино
Во время одного из своих нападений мужчина попал на камеру уличного наблюдения. На кадрах было видно, как он увидел незнакомую девушку, обошел ее со спины и брызнул в лицо жидкостью.12 апреля правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело, начались поиски злоумышленника.
Кем оказался кислотный маньяк, почему нападал на женщин
Вечером 12 апреля кислотный маньяк был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний житель Лосино-Петровского. Свою вину задержанный не признавал, однако в его доме была обнаружена емкость с неустановленной жидкостью.
Следователи выяснили, что ранее мужчина преподавал радиотехнику в колледже, работал инженером, но сейчас официально безработный. Предполагаемый маньяк живет один, семьи у него нет. Соседи отзываются о нем как о скромном и тихом человеке.
Однако одна из знакомых подозреваемого все же замечала странности в поведении мужчины прежде.
«Он человек умный, начитанный и поначалу кажется добрым, но это лишь его сначала. На самом же деле Андрей — трус, обманщик, который имеет завышенное самомнение. Он часто обижен, что его недооценивают. Ему казалось, что его все пытаются опорочить», — приводит слова девушки портал MSK1.RU.
Кислотного маньяка из Подмосковья заключили под стражу
Суд арестовал предполагаемого кислотного маньяка из Подмосковья, нападавшего на прохожих с химической жидкостью. Мужчина помещен в СИЗО на два месяца. В настоящее время назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить состав жидкости, которой злоумышленник обливал своих жертв.
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