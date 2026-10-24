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В Зеленограде нашли малолетнего мальчика возле жилого дома

Фото: Istock/dragana991

На улице в Зеленограде нашли малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.



Малыша обнаружили вечером около одного из жилых домов. Медицинские работники осмотрели мальчика и передали его в специализированное учреждение.

Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует выяснение всех обстоятельств случившегося и личности родителей несовершеннолетнего. Она контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по факту случившегося. Представители ведомства уточнили, что дальнейшее жизнеустройство ребёнка находится на их контроле.

До этого сообщалось о трагедии в Череповце. Там девочка умерла после плановой операции.

Ольга Щелокова

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