В Зеленограде нашли малолетнего мальчика возле жилого дома
На улице в Зеленограде нашли малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.
Малыша обнаружили вечером около одного из жилых домов. Медицинские работники осмотрели мальчика и передали его в специализированное учреждение.
Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует выяснение всех обстоятельств случившегося и личности родителей несовершеннолетнего. Она контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят по факту случившегося. Представители ведомства уточнили, что дальнейшее жизнеустройство ребёнка находится на их контроле.
До этого сообщалось о трагедии в Череповце. Там девочка умерла после плановой операции.
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