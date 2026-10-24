На севере Москвы подросток из Архангельска погиб при падении из окна гостиницы
На севере Москвы подросток погиб после падения из окна гостиницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Несовершеннолетний приехал в столицу в составе туристической группы из Архангельска. Сопровождающий группы опознал несовершеннолетнего. Обстоятельства падения выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о похожем инциденте на юго-западе Москвы. Там малолетний ребёнок выпал из окна многоэтажного дома. Трагедию смог предотвратить случайный прохожий, который поймал мальчика. До этого в Санкт-Петербурге с высоты жилого дома упал несовершеннолетний. Несмотря на оперативно прибывших медиков, юношу спасти не удалось.
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