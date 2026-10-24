Двое туристов упали в каньон у Сахрайских водопадов в Адыгее, один погиб
В Адыгее двое туристов упали в каньон реки с высоты около 80 метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Чрезвычайное происшествие случилось 24 октября в муниципальном образовании Майкопского района, в районе Сахрайских водопадов. В результате случившегося один человек погиб. Незамедлительно на место инцидента направились спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда.
Спасатели начали поднимать второго туриста из каньона реки. Отмечается, что высота падения мужчины составила около 80 метров. Через некоторое время пострадавшего удалось эвакуировать из труднодоступного места и передать медикам.
До этого сообщалось о происшествии в горах Румынии. Там девушка выжила после падения со 100-метровой высоты.
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