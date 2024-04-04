В Красногорске прошла учебная тренировка по эвакуации из киностудии

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку по эвакуации на киностудии в округе Красногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Учения проходили в киностудии «Звезда», находящейся в кинотелевизионном комплексе «Главкино».
Стоит отметить, что в рамках таких учений отрабатываются навыки и план действий при возникновении возгораний и чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей.
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«По сигналу оповещения об условном пожаре персонал и посетители по эвакуационным выходам покинули здание. Всего было эвакуировано 50 человек. Учение сопровождалось инструктажами от специалистов, которые вместе с сотрудниками административного здания отработали последовательность их действий при пожаре, чтобы при необходимости все люди действовали правильно и уверенно, а также спокойно и без паники вышли бы из помещения на улицу подальше от огня и дыма», — поделился начальник части Александр Смирнов.
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Мира Полтева