В Красногорске прошла встреча с женским активом Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области
В стенах Правительства Московской области прошла встреча с женским активом Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
В рамках встречи активистки смогли в формате диалога пообщаться с зампредом Правительства МО Марией Нагорной и обсудить выборы Президента Российской Федерации.
Стоит отметить, что в рамках мероприятия женщин поздравили с прошедшим праздником.
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«Наша страна находится в моменте, когда маски сорваны, и перед нами стоит очередной вызов- неделя до выборов Президента Российской Федерации. Подмосковье занимает второе место в России по количеству избирателей. Мы — опорный регион, на котором лежит большая ответственность за будущее государства. Не бывает победы, если сидеть на месте. Ребята воюют там, а мы здесь. Противостоим в информационной войне коллективному Западу и напоминаем близким, друзьям, тем, кто нам доверяет, о том, насколько важно не ограничиться словами и намерениями, а совершить действие — проголосовать. Наши выборы честные, удобные и про справедливость», — поделилась Мария Нагорная.
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Мира Полтева