В Подмосковье за неделю пересилили из аварийного жилья более 20 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Более 20 человек из четырёх городских округов Московской области переселили из аварийного жилья за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«22 человека переселены из тринадцати аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе, Лобне, Можайском округе и Мытищах. Всего за неделю расселено 504,6 квадратных метра жилья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что переселенцы получили квартиры в новостройках либо сертификаты на приобретение жилплощади.
В министерстве напомнили, что сертификаты могут получить жильцы домов, признанных аварийными после 2017 года. Стоимость одного квадратного метра аварийного жилья по сертификату составляет 130 тысяч рублей, причём при расчёте минимальная площадь составляет 33 квадратных метра. Приобрести жильё при помощи сертификата можно в любом районе Подмосковья, как в новостройке, так и на вторичном рынке.
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Лев Каштанов