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В Подмосковье за неделю пересилили из аварийного жилья более 20 человек

13 мая 2024, 12:48
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Более 20 человек из четырёх городских округов Московской области переселили из аварийного жилья за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«22 человека переселены из тринадцати аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе, Лобне, Можайском округе и Мытищах. Всего за неделю расселено 504,6 квадратных метра жилья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что переселенцы получили квартиры в новостройках либо сертификаты на приобретение жилплощади.


В министерстве напомнили, что сертификаты могут получить жильцы домов, признанных аварийными после 2017 года. Стоимость одного квадратного метра аварийного жилья по сертификату составляет 130 тысяч рублей, причём при расчёте минимальная площадь составляет 33 квадратных метра. Приобрести жильё при помощи сертификата можно в любом районе Подмосковья, как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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#московская область
#подмосковье
В окрестностях Мытищ по просьбе жителей выявили квадроциклистов-нарушителей
13 мая 2024, 12:53

Фото и видео: пресс-служба Минэкологии МО

В городском округе Мытищи прошёл рейд по выявлению нарушителей правил эксплуатации самоходной техники, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Московской области. Рейд провели по просьбе жителей посёлков Троицкое, Ново-Александрово, Поведники и Леспаркхоз, которые жаловались на большое число лихачей вблизи их поселений.
«В праздничные дни инспектор Гостехнадзора Минэкологии и сотрудники ГИБДД встретились с местными жителями. Граждане жаловались на громкие звуки от самоходной техники и на вред лесу от её неправильной эксплуатации. Отмечали и то, что многие квадроциклисты катаются без номеров и шлемов. Инспектор провёл контрольное мероприятие, ответил на вопросы жителей и обследовал территорию на предмет нарушений», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
Во время обследования леса инспектор выявил нескольких нарушителей, катающихся на квадроциклах без номеров, документов и отметки о прохождении техосмотра. С ними провели разъяснительную беседу. Собственником самоходных средств оказалось юрлицо, которое на коммерческой основе сдавало технику в прокат.

По словам Фирсова, владельца квадроциклов обяжут зарегистрировать их и пройти техосмотр.

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В Одинцове отремонтирую почтовое отделение поселка ВНИИССОК
13 мая 2024, 12:25

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Отделение «Почты России» в поселке ВНИИССОК отремонтируют до конца июня. В офисе приведут в порядок кровлю и сделают косметический ремонт. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Отделение «Почты России» расположено на первом этаже дома №4 в поселке ВНИИССОК.

«До конца июня отделение будет отремонтировано. В ближайшие дни подрядчик займётся кровлей, после этого рабочие выполнят косметический ремонт и приведут в порядок ступени на входе, чтобы посетителям и работникам почты было комфортнее. Стоит отметить, что для качественного обслуживания посёлка существующий офис слишком мал. Поэтому будем подбирать альтернативное помещение. Один из вариантов — организовать полноценное почтовое отделение на месте закрытых магазинов на первом этаже дома №4», – подчеркнул глава округа Андрей Иванов.

Помимо ремонта в поселок начнёт приезжать мобильный сотрудник «Почты России», который будет развозить платежные квитанции и корреспонденцию по домам.

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В Подмосковье льготные и бесплатные путёвки в летние лагеря получат около 30 тысяч детей
13 мая 2024, 12:06

Фото: iStock/omgimages

Члены семей участников СВО, а также сироты, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей, проживающие в Московской области, получат бесплатные путевки в летние лагеря, кроме того, предусмотрена денежная компенсация за покупки путёвки для детей из многодетных семей. Об этом сообщила на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами округов первый зампред правительства области Людмила Болатаева.
В частности, бесплатно смогут отдохнуть 3 тысячи детей участников специальной военной операции.

«Дети участников СВО отдыхают у нас бесплатно. Они, как и в прошлом году, будут отдыхать в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе. Это государственный лагерь, он входит в топ-10 лучших лагерей нашей страны. Три тысячи детишек в возрасте от 7 до 15 лет отдохнут там за это лето», — сообщила Болатаева.
Кроме того, в регионе проживает около 27 тысяч детей, относящихся к другим льготным категориям. Им также будет предоставлена возможность отдохнуть летом в лагере – и не только под Москвой, но и на море. Например, для четырёх с половиной тысяч детей из малообеспеченных семей выкуплены путёвки в летние лагеря в Туапсе и Анапе. При этом родителям не придется платить ни за сам лагерь, ни за проезд до него и обратно — бесплатные трансферы по договору с правительством Московской области предоставит РЖД.

Оформить льготную путёвку для ребёнка в Московской области можно через региональный портал госуслуг и через МФЦ.

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#детские лагеря
#детский отдых
#сво
#московская область
#подмосковье
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В загородных лагерях Подмосковья за лето смогут отдохнуть 100 тысяч детей
13 мая 2024, 11:48

Фото: iStock/shironosov

Более ста загородных лагерей будет работать на территории Московской области этим летом, там смогут отдохнуть 100 тысяч детей, об этом сообщила на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами округов первый зампред правительства области Людмила Болатаева.
«Всего в Московской области будут работать 105 загородных лагерей. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные, но в основном — это частные лагеря», — сказала Болатаева.
Она добавила, что в 58 лагерях стоимость путёвки составляет лот 40 до 60 тысяч рублей, в 36 лагерях — от 60 до 80 тысяч рублей и в 11 лагерях — свыше 80 тысяч рублей. При этом 75 тысяч путёвок уже выкуплены.

Болатаева также отметила, что в Московской области будут работать 960 пришкольных лагерей, провести там смену смогут 80 тысяч детей.

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#детский отдых
#детские лагеря
#московская область
#подмосковье
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Правнучка Чкалова объявлена в розыск
МВД РФ объявило в розыск правнучку летчика Чкалова Дарью Богданову
13 мая 2024, 11:42

Фото: МВД РФ

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск активистку Дарью Богданову, которая является правнучкой советского летчика Валерия Чкалова. Информация о ее розыске опубликована в базе МВД.
В карточке в розыскной базе указано, что основание для розыска — статья УК. В апреле Telegram-канал Shot сообщил, что Богдановой грозит в России семь лет тюрьмы за резкие высказывания о специальной военной операции на Украине.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети "Интернет"»). В январе 2024 года Богданова заявила о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта».

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«Период успеха»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 13 по 19 мая
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 13 по 19 мая
13 мая 2024, 11:28

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Благоприятная неделя для публичных выступлений, для демонстрации достигнутых результатов во всех сферах. Период успеха в делах. Вложенные ранее усилия не пропадут напрасно. В деловой сфере надо быть увлечёнными рабочим процессом и стремиться к реализации масштабных проектов. В любви важно радовать друг друга. Хорошо проявлять заботу, говорить о своих чувствах и дарить подарки. В вопросах здоровья необходима польза еды и сбалансированный рацион питания.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака с 13 по 19 мая.

Овну надо обращать внимание на знаки судьбы. Он может увидеть хороший пример.

Телец станет счастливее, оптимистичнее. Ему благоприятно строить планы на будущее.

Близнецам надо беречь себя от интеллектуального перенапряжения. Им не следует принимать поспешных решений и не стоит торопиться с выводами.

Раку важно беречь себя и постараться не быть слишком ранимыми. Окружить себя лучше любящими и добрыми людьми.

Льва будут хвалить, отметят его достижения и харизму. Он станет ярче и заметнее.

Деве благоприятно устроить себе отдых. Назначать лучше только действительно необходимые встречи, а лишнее общение нужно избегать.

Весам хорошо делать покупки. Они их украсят. В деловой сфере желательно полагаться на личные симпатии и свое обаяние.

Скорпиону нужно себя приободрить и похвалить. Благоприятно для поднятия настроения составить список своих достижений и побед.

Стрелец вдохновится и станет увереннее в себе, энергичнее. Ему захочется браться за дела, особенно за те, которые он долго откладывал.

Козерог ощутит подъём сил. Он будет занят самосовершенствованием и улучшением всего, что его окружает.

Водолей увидит суть вещей и сможет взглянуть иначе на всё происходящее в его жизни. Обновленный он будет воодушевлен на новые достижения.

Рыбам надо наслаждаться жизнью и во всех сферах проявить целеустремлённость и оптимизм.

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Глава Красногорска Волков почтил память героев Великой Отечественной войны
13 мая 2024, 11:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Память героев Великой Отечественной войны почтили у мемориальных комплексов «Рубеж обороны Москвы» в городском округе Красногорск, в торжественных мероприятиях принял участие глава округа Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы свято чтим отвагу и самоотверженность прошедших сквозь горнило сражений и неимоверных испытаний», — сказал Дмитрий Волков.
Мероприятия состоялись 9 Мая — в 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны — у мемориалов в деревнях Нефедьево и Козино. Там на плитах высечены имена бойцов, чья отвага и доблесть встали непреодолимой преградой на пути врага.

Ранее сообщалось, что в Нахабинской школе №3 открыли «Парту героя», посвящённую ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Васильевичу Щербакову.

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#красногорск
#дмитрий волков
#день победы
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Полицейские предупредили жителей Серебряных Прудов о разных схемах мошенничества
13 мая 2024, 10:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!» провели сотрудники полиции в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жителям округа рассказывали о различных мошеннических действиях, чтобы повысить бдительность граждан», — говорится в сообщении.
В частности, в ходе акции полицейские рассказали жителям о различных схемах дистанционного мошенничества — через телефонные звонки или интернет и объяснили, как следует действовать при столкновении с мошенниками.
Полицейские призвали проявлять особое внимание при звонках с неизвестных номеров и предупредить пожилых родственников и знакомых.

Все граждане, принявшие участие в акции, по завершении профилактической беседы получили тематические памятки.

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#серебряные пруды
#полиция
#мошенничество
#профилактика
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В Балашихе построят школу по индивидуальному проекту на 1230 учеников
13 мая 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Школу, рассчитанную на 1230 учеников, построят по индивидуальному проекту рядом с улицей Лукино в квартале «Б» города Балашиха, проект получил поддержку Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В здании переменной этажности — от двух до трёх этажей — и общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров будут общие учебные кабинеты и специализированные классы, информационно-библиотечный центр с читальным залом и IT-зоной, центр детских инициатив, три спортзала, столовая с кухней, медицинский блок и актовый зал на 400 мест с помещениями для хранения бутафории и театральных костюмов», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории обустроят площадку для мини-футбола, площадку для баскетбола и волейбола, беговые дорожки и спортплощадки для детей разного возраста. Кроме того, будет проведено озеленение.

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#балашиха
#строительство
#школа
#мособлархитектура
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