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В Кремле оценили трансляцию послания Путина в кинотеатрах

Песков о показе Путина в кинотеатрах: это то, что привлекает зрителя
27 февраля 2024, 14:09
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Так Песком прокомментировал решение показать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в одном из кинотеатров Перми. Кроме того, ряд кинотеатров начал показывать интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями и, естественно, кинотеатры привлекают зрителей - это нормальная практика, а зритель, в свою очередь, смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся», — заявил представитель Кремля.

Ранее в Кремле заявили о рисках прямого столкновения с НАТО после заявлений Макрона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#кинотеатры
#дмитрий песков
#интервью
#рф
#послание
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Уже более 2,2 тысяч подмосковных педагогов получили компенсацию аренды жилья
27 февраля 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 2,2 тысяч учителей Московской области уже получили компенсацию за аренду жилья, положенную им с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Выплата составляет 20 тысяч рублей. Она полагается преподавателям семи направлениям: русского языка и литературы, математики, информатики, физики, химии, биологии и начальных классов.
«Цель – поддержать учителей, которые уже работают в регионе, а также создать условия для привлечения новых педагогических кадров. На сегодня выплату уже получили более 2,2 тысяч педагогов», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводит пресс-служба.
Выплату могут оформить учителя муниципальных или государственных школ, у которых нагрузка – не менее 27 часов, а для учителей начальных классов – не меньше 25 часов. У педагога, а также его детей, супруги или супруга не должно быть служебного или собственного жилья на территории Московской области.

Подать заявление на компенсацию можно на региональном портале госуслуг.

В Минобразования напомнили, что, помимо компенсации аренды жилья, в Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки педагогов. Так, молодой специалист может получить пособие 150 тысяч рублей – 50 тысяч при трудоустройстве и ещё 100 тысяч – по окончании второго года работы. Также им положена ежемесячная доплата в 6 тысяч, если они утраиваются на работу впервые.

Ежемесячная надбавка в 11 тысяч рублей предусмотрена за классное руководство. Кроме того, педагоги Подмосковья могут стать участниками программы «Социальная ипотека» и получить квартиру от государства. Останется только выплатить проценты по кредиту.

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#ирина каклюгина
#минобразования мо
#образование
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#школы
#компенсация
#жильё
#социальная поддержка
#педагоги
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Психолог призвал родителей притвориться глупыми, чтобы решить проблемы ребёнка
Психолог Вершинин объяснил, как помочь ребёнку справиться с кибербуллингом
27 февраля 2024, 15:18

Фото: IStock/Moore Media

В 70% случаях дети не рассказывают родителям о том, что их оскорбляют или унижают в интернете. Об этом во время подкаста «Я тебя умоляю» студии «Р1» рассказал социальный психолог, член гильдии маркетологов, автор подкаста «уроки публичности» Михаил Вершинин. По словам специалиста, дети не доверяют родителям свои проблемы в соцсетях, поскольку считают их глупыми.
«Дети в 70 процентах случаев пытаются решать вопрос травли сами. Они редко обращаются к учителям и взрослым. Это проблема мировая. Но в России она специфична и тем, что цифровые компетенции родителей ниже, чем детей. Дети разбираются в приложениях лучше, чем родители и они не являются для них авторитетом», — объяснил специалист.
Психолог также отметил, что травля в интернете становится распространённой из-за ранней цифровой социализации. По его данным, первый возраст контакта с интернетом стал от 4 до 6 лет.
«Социальные психологи, которые изучают эти процессы, сталкиваются с тем, что цифровая социализация стала наступать раньше офлайновой. То есть дети очень рано погружаются в интернет, когда ещё не понимают, что это такое. Они попадают в рунет, в паблики, где нет правил, где нет разделения на хорошее и плохое. Если ребёнок попадёт в хорошую среду, у него будет хороший процесс социализации, попадёт в другую среду — получит, не дай бог, синих китов», — объяснил Вершинин.
Чтобы помочь ребёнку социализироваться в реальном и виртуальном мире, специалист рекомендовал больше говорить с ребёнком про конфликты и эмоции, объяснять, как конфликт в интернете можно решить по-другому. Также психолог предложил попросить помощи у ребёнка в объяснении работы соцсетей. Так, по его словам, можно понять интересы ребёнка и проблемные точки.
«Просить детей что-то делать в интернете. Объясни мне, как делать мемы или запостить пост. И когда дети объясняют что-то, они лучше общаются с родителями, они меньше скрывают какие-то поведенческие аспекты, и родителям в этот момент можно включить небольшую манипуляцию, попросить подробнее что-то объяснить, чтобы в процессе понять, что вообще в голове у ребёнка», — добавил эксперт.
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#психолог
#дети
#интернет
#родители
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В Подольском лесничестве проверили состояние патрульной техники
27 февраля 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Технику, задействованную в патрулировании лесов, проверили в Подольском лесничестве, никаких нареканий по итогам инспекции не возникло, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Инспекция проверила наличие и состояние автомобильных огнетушителей, наличие аптечек первой медпомощи и их срок годности, состояние инструментов с бензиновым двигателем, а также беспилотников, которые помогают с воздуха выявлять лесные пожары», — говорится в сообщении.
Вся техника оказалась полностью в рабочем состоянии, никаких замечаний лесничие не получили.

Патрулирование лесного фонда в Московской области проводится регулярно. Задача этих мероприятий — следить за соблюдением природоохранного законодательства, защищать леса от разных угроз и проводить различные профилактические работы.

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#подольск
#лесник
#комлесхоз мо
#проверка
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В Москве арестовали аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей
Суд в Москве арестовал аферистку, обманувшую женщину на 67 миллионов рублей
27 февраля 2024, 14:54

Фото: istockphoto.com / zoka74

Обвиняемую в мошенничестве Любу Амаеву, которая представлялась ясновидящей, Мещанский суд Москвы арестовал за выманивание у клиентки 67 миллионов рублей.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные источники.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 апреля. По версии следствия, под видом экстрасенсорных способностей и исцеления, Амаева обманула женщину, завладев суммой в размере 68 млн рублей.

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#суд
#маткапитал
#новости
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Обвиненный в рекордной взятке в три млрд рублей депутат объявлен в розыск
Экс-депутат Белоусов, проходящий по делу о рекордной взятке, объявлен в розыск
27 февраля 2024, 14:51

Фото: istock / Coprid

Экс-депутата Государственной Думы Вадим Белоусов, обвиненного в рекордной взятке на сумму в 3,25 миллиарда рублей, объявили в международный розыск. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

27 декабря 2023 года Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату, осужденному на 10 лет за коррупцию. Дело отправили на пересмотр в Московский областной суд. Вторым фигурантом по делу теща Белоусова – Маргарита Бутакова, главбух ОАО «Первый хлебокомбинат».

По данным следствия, двое предпринимателей, которые занимаются дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев, — с 2010 по 2014 год каждый месяц отчисляли по 10 миллионов рублей депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшим на тот момент должность губернатора Челябинской области.

За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20% прибыли.

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал счета жены писателя-экстремиста Акунина* на 6 млн рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале. ​

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#суд
#приговор
#дело
#розыск
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Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян
Временный поверенный Елкин: Литва считает 397 россиян угрозой нацбезопасности
27 февраля 2024, 14:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Временный поверенный в делах России в Литве Александр Елкин сообщил, что Литва признала угрозой национальной безопасности почти 400 россиян, в основном пожилого возраста, передает РИА Новости.
По информации департамента миграции республики, за период с ноября 2022 года по декабрь 2023 года этим людям было отказано в выдаче временного вид на жительство или его продлении, а также аннулированы ранее выданные разрешения и постоянные виды на жительство.

Многие из них на протяжении многих лет живут в Литвии и не имеют родственников и жилья в России. По словам высокопоставленного дипломата, посольство России стремится оказывать максимальное содействие таким гражданам, в частности, путем участия в государственной программе по переселению в Россию.

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#розыск
#контроль
#польша
#нато
#посольство
#рф
#литва
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Адвокат заявила о праве кормить грудью в общественных местах по Конституции
Адвокат Айвар: Конституция разрешает кормить детей грудью в общественных местах
27 февраля 2024, 14:07

Фото: IStock/LightFieldStudios

Запрет на вскармливание ребёнка грудью в общественных местах – это нарушение конституционных прав. Об этом в беседе с «Радио 1» заявила адвокат, председатель общероссийского движения «За права женщин России» Людмила Айвар.
Специалист напомнила о статье 38 Конституции РФ о материнстве и детстве. Во втором пункте статьи говорится, что забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей.
«Никаких нормативных актов, которые запрещали бы женщинам в общественных местах кормить грудью ребёнка, у нас нет. Есть только морально-этические соображения, которыми руководствуются граждане или руководители общественных мест <…> Но запрет на кормление грудью в общественных местах – это всё нарушение конституционных прав, это посягательство на материнство и детство со стороны таких людей», — ответила Айвар.
Адвокат заявила, что в России нет условий для спокойного и счастливого материнства. Например, в общественных местах нет отдельных комнат или мест для кормления, поэтому часто родителям приходится сталкиваться с осуждением окружающих людей или давать ребёнку бутылочку с молоком.
«Почему-то никого не смущает мама, которая кормит ребёнка через, но мама, которая кормит грудью, всех почему-то начинает возмущать. В то время как у нас все детские врачи и все онкологи говорят о том, что ребёнка нужно кормить грудью, потому что так он получает нужные бактерии, иммунную защиту <…> Дайте женщине свободно дышать, дайте ей свободно жить, иначе у нас ни одна женщина не захочет рожать. Если женщина кормит ребёнка грудью – это её и его конституционное право», — добавила эксперт.
Напомним, в Госдуму планируют внести законопроекты по защите и поддержке матерей с детьми. В частности, предлагается ввести штрафы за запрет на вскармливание грудью в общественных местах.

Этим вопросом в нижней палате озадачились после инцидента в фитнес-клубе, где посетительница пожаловалась сотрудникам на кормящую ребёнка грудью девушку. Утверждается, что после этого администратор клуба выпроводила родительницу.

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#женщина
#адвокат
#право
#мама
#ребёнок
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Россияне жалуются на работу операторов сотовой связи
Россияне жалуются на работу операторов, но они говорят, что сбой не на их сетях
27 февраля 2024, 13:58

Фото: iStock/PUGUN SJ

Сервис отслеживания сбоев в интернете «Сбой.рф» свидетельствуют о жалобах со стороны россиян на работу операторов связи, таких как МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2 и Yota, передает РИА Новости.
Однако, представители «Билайна», Tele2 и «Мегафона» заявили, что их сети функционируют без сбоев.

Согласно данным сервиса, на «Мегафон» поступило более 800 жалоб, на Tele2 — более 5000, на Yota — более 600, на «Билайн» — свыше 900, а на МТС — более 600.

Представители Tele2 сообщили: «Сети Tele2 работают в штатном режиме, проблема не на нашей стороне».

«Билайн» также подтвердил, что их сеть работает нормально, а проблемы связаны с работой приложений на стороне сервисов.

«Мы фиксируем снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисах. Проблема не связана с сетью „Мегафона“, которая продолжает работать штатно», - отметили в «Мегафоне».
В районе 12:30 по московскому времени началась массовая волна жалоб со стороны россиян на работу мессенджера Telegram, также были замечены проблемы с работой YouTube, Viber и WhatsApp.

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#сбой
#снижение
#youtube
#telegram
#рф
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С начала года в Подмосковье построили и реконструировали 17 подстанций
27 февраля 2024, 13:54

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

17 трансформаторных подстанций построила и реконструировала с начала текущего года на территории Подмосковья компания «Мособлэнерго» в рамках реализации программы повышения надёжности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Новые подстанции появились в девяти городских округах региона. Это Пушкинский, Чехов, Одинцовский, Истра, Балашиха, Мытищи, Домодедово, Красногорск и Котельники», — отмечается в сообщении.
Кроме того, на восьми подстанциях было отремонтировано оборудование. Ремонт также провели на 6,9 км кабельных и воздушных линий электропередачи.

Всего до конца года специалисты компании должны реконструировать и построить 69 подстанций, а также 74 с половиной км линий электропередачи. Кроме того, от кустарника и деревьев расчистят 22,2 га охранных территорий вдоль воздушных ЛЭП. Основной объём работ должен быть выполнен весной и летом.

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#минэнерго мо
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#подмосковье
#московская область
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