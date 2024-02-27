В Кремле оценили трансляцию послания Путина в кинотеатрах

Фото: Сайт Кремля
Кинотеатры показывают то, что интересно зрителям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
Так Песком прокомментировал решение показать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в одном из кинотеатров Перми. Кроме того, ряд кинотеатров начал показывать интервью российского лидера американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями и, естественно, кинотеатры привлекают зрителей - это нормальная практика, а зритель, в свою очередь, смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся», — заявил представитель Кремля.
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