В Кремле призвали уничтожать вставших с оружием на сторону противника россиян

Фото: Сайт Кремля
Россиян, которые покинули страну и встали на сторону противника, нужно уничтожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе время общения с журналистами «АиФ».
Представитель Кремля напомнил, что до этого российский президент Владимир Путин говорил о предателях, воюющих со своими соотечественники.
Он также добавил, что возвращения предателей в России никто не ждет.
Ранее пресс-секретарь заявил, что давление США и Евросоюза не помешает развитию отношений России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь заявил, что давление США и Евросоюза не помешает развитию отношений России и Китая. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак