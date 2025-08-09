В Ивановской области гидроцикл столкнулся с опорой моста, два пассажира погибли

09 августа 2025, 23:38

Фото: iStock/timltv

Гидроцикл столкнулся с порой моста в Ивановской области, инцидент привел к смерти двух людей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.





По данным следствия, вечером 9 августа судоводитель, управлявший гидроциклом с двумя пассажирами на борту, допустил столкновение с опорой моста на реке Сунжа в поселке Каменка Вичугского района. В результате столкновения оба пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.





«Судоводитель госпитализирован в медицинское учреждение. Следствием будет дана оценка действиям мужчины, допустившего нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — добавили в ведомстве.