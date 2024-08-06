В Крыму восстановлено движение ж/д транспорта и машин

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В Крыму восстановили движение поездов между Джанкоем и Симферополем. Это заняло четыре часа, проинформировал советник регионального главы Олег Крючков.
«Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой — Симферополь», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам Крючкова, сняты ограничения на участке автодороги Симферополь — Армянск.
Ранее сообщалось, что в указанных районах ограничения связаны с «техническими причинами». Изначально речь шла про два часа, но меру пришлось продлить.
Перед этим была информация, что на автодороге Р-217 Кавказ на Кубани произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, легковушки и грузового автомобиля. Уточнялось, что есть пострадавшие и погибшие.
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