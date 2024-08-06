В Крыму восстановлено движение ж/д транспорта и машин

«VK видео» стало самым популярным и скачиваемым приложением в РФ на фоне проблем с видеохостингом YouTube. Это следует из данных, приводимых в Google Play и AppStore. Журналистам ТАСС подтвердили информацию в VK. Кроме того, популярностью сейчас пользуется Rutube и «Дзен».