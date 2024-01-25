В Курске военные потребовали закрыть ночной клуб в здании, где должно быть укрытие

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В Курске бойцы спецоперации требуют закрыть ночной клуб «Убежище 13», который располагается в здании, где должно быть противорадиационное укрытие. Об этом сообщает Shot.
Военные, служащие на границе Курской области и Украины рассказали, что увеселительное заведение работает около пяти лет. Там регулярно проводятся «голые вечеринки». Фотоотчеты с развратных мероприятий публикуются в открытом доступе.
Однако недавно место вызвало интерес у региональной прокуратуры. После этого был подан иск, согласно которому клуб нужно закрыть. Также помещение было признано имеющим статус противорадиационного укрытия, вместимостью 300 человек.
Выяснилось, что собственник земли не имел права использовать его для организации вечеринок. Суд постановил передать помещение в собственность РФ. Однако ночные мероприятия до сих пор не прекратились.
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Однако недавно место вызвало интерес у региональной прокуратуры. После этого был подан иск, согласно которому клуб нужно закрыть. Также помещение было признано имеющим статус противорадиационного укрытия, вместимостью 300 человек.
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Элина Позднякова